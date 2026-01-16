Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor

Iarna pare hotărâtă să nu părăsească prea curând România. Potrivit prognozelor meteo, ninsorile vor continua nu doar în lunile de iarnă, ci își vor face apariția chiar și în luna aprilie, semn că acest sezon rece va fi unul mai lung decât de obicei.

Iarna din acest an pare să fie una de durată, diferită de ceea ce ne-am obișnuit în anii precedenți. Dacă de multe ori zăpada punea stăpânire pe România abia la începutul primăverii, de această dată și-a intrat în drepturi încă de la începutul anului. Ninsorile timpurii au adus bucurie în special celor pasionați de sporturile de iarnă, care se pot bucura de condiții ideale pe pârtii.

Deși ne aflăm în plină lună ianuarie și zăpada creează un peisaj de iarnă autentic, prognozele meteo arată că ninsorile nu se vor opri aici. Potrivit AccuWeather, în București sunt așteptate ninsori și în lunile de primăvară, mai exact pe 2, 3, 8, 15 și 16 martie, dar și pe 13 aprilie.

În ceea ce privește temperaturile, luna martie va aduce maxime care pot ajunge până la 16-17 grade Celsius, însă valorile se vor menține, în general, între 8 și 13 grade.

În aprilie, temperaturile vor continua să crească ușor, cu maxime de până la 18 grade, media situându-se între 13 și 14 grade la nivel național.

Specialiștii recomandă populației să rămână atentă la actualizările meteo, mai ales în contextul schimbărilor bruște de temperatură specifice tranziției dintre anotimpuri. În același timp, acest tip de vreme poate avea efecte benefice asupra agriculturii, contribuind la refacerea rezervelor de apă din sol după perioadele mai secetoase.

Deși iarna prelungită poate crea disconfort pentru unii, ea aduce și avantaje importante pentru mediu, confirmând încă o dată caracterul imprevizibil al vremii din ultimii ani.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 16 ianuarie 2026. Frig persistent, ninsori slabe și temperaturi în jurul pragului de îngheț

3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin ninsorile și în România