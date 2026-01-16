Acasă » Știri » Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor

Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor

De: Andreea Stăncescu 16/01/2026 | 07:53
Chiar e iarna secolului în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor
Luna aprilie vine cu ninsori în România

Iarna pare hotărâtă să nu părăsească prea curând România. Potrivit prognozelor meteo, ninsorile vor continua nu doar în lunile de iarnă, ci își vor face apariția chiar și în luna aprilie, semn că acest sezon rece va fi unul mai lung decât de obicei.

Iarna din acest an pare să fie una de durată, diferită de ceea ce ne-am obișnuit în anii precedenți. Dacă de multe ori zăpada punea stăpânire pe România abia la începutul primăverii, de această dată și-a intrat în drepturi încă de la începutul anului. Ninsorile timpurii au adus bucurie în special celor pasionați de sporturile de iarnă, care se pot bucura de condiții ideale pe pârtii.

Deși ne aflăm în plină lună ianuarie și zăpada creează un peisaj de iarnă autentic, prognozele meteo arată că ninsorile nu se vor opri aici. Potrivit AccuWeather, în București sunt așteptate ninsori și în lunile de primăvară, mai exact pe 2, 3, 8, 15 și 16 martie, dar și pe 13 aprilie.

Srusa foo: Accuweather

În ceea ce privește temperaturile, luna martie va aduce maxime care pot ajunge până la 16-17 grade Celsius, însă valorile se vor menține, în general, între 8 și 13 grade.

În aprilie, temperaturile vor continua să crească ușor, cu maxime de până la 18 grade, media situându-se între 13 și 14 grade la nivel național.

Srusa foto: Accuweather

Specialiștii recomandă populației să rămână atentă la actualizările meteo, mai ales în contextul schimbărilor bruște de temperatură specifice tranziției dintre anotimpuri. În același timp, acest tip de vreme poate avea efecte benefice asupra agriculturii, contribuind la refacerea rezervelor de apă din sol după perioadele mai secetoase.

Deși iarna prelungită poate crea disconfort pentru unii, ea aduce și avantaje importante pentru mediu, confirmând încă o dată caracterul imprevizibil al vremii din ultimii ani.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 16 ianuarie 2026. Frig persistent, ninsori slabe și temperaturi în jurul pragului de îngheț

3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin ninsorile și în România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Știri
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare
Știri
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, ...
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare
Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze
Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze
Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ...
Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ferește!”
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Motivul real pentru care Monica Tatoiu nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță: ”L-am șters, ...
Motivul real pentru care Monica Tatoiu nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță: ”L-am șters, a călcat pe bec”
Vezi toate știrile
×