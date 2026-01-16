Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 16 ianuarie 2026. Frig persistent, ninsori slabe și temperaturi în jurul pragului de îngheț

Prognoza meteo azi, 16 ianuarie 2026. Frig persistent, ninsori slabe și temperaturi în jurul pragului de îngheț

De: Paul Hangerli 16/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 16 ianuarie 2026. Frig persistent, ninsori slabe și temperaturi în jurul pragului de îngheț
Vin din nou ninsorile, sursa- pixabay.com

Prognoza meteo, azi 16 ianuarie 2026.Vremea în România va fi rece, de iarnă, cu temperaturi care oscilează în jurul pragului de îngheț, fără variații semnificative spre valori calde. Majoritatea regiunilor vor avea cer înnorat, iar precipitațiile vor fi posibile sub formă de ninsoare sau mix de precipitații, cel mai evident la nivelul nordului, centrului și părților montane. În orașele importante, frigul persistă, iar nopțile vor fi mai reci decât zilele, creând un context tipic de iarnă, în care hainele groase și atenția la drumuri rămân esențiale.

Azi,  vremea în România rămâne rece pentru această perioadă a anului, cu temperaturi care se situează, în general, între valori negative și ușor pozitive, marcând o zi de iarnă autentică. Cerul va fi predominant noros, cu șanse de ninsoare sau precipitații înghețate, în special în prima parte a zilei. Valorile termice maxime vor tinde spre ușor peste pragul de îngheț în unele zone, în timp ce minimele nocturne vor coborî sub 0 °C în majoritatea regiunilor.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest: În nordul țării și în regiunile vestice, vremea va fi rece, cu cer mai mult înnorat și posibile fulguieli. Așteptați maxime în jur de 0, +2 °C și minime până spre –2 , –3 °C, în special noaptea.

Sud și Sud-Est: Sudul și sud-estul României vor avea de asemenea temperaturi scăzute, dar pot ajunge la ușoare creșteri față de pragul de îngheț în timpul zilei. Maximele se apropie de 0, +1 °C, iar minimele pot coborî spre –3, –4 °C.

Oltenia și Sud-Vest: În Oltenia și zona sud-vestică, cerul va fi acoperit, cu temperaturi care nu se îndepărtează mult de 0 °C; se pot înregistra maxime apropiate de 0 °C și minime negative, spre –2, –4 °C.

Est și Nord-Est: În est și nord-est, inclusiv în Moldova, vremea va fi rece, cu posibilitate de ninsoare slabă. Maximele vor rămâne aproape de –1, +1 °C, iar minimele sub 0 °C.

Centrul țării și zona Carpaților: Regiunile centrale și montane vor fi deosebit de reci, cu cer predominant înnorat și șanse mai mari de ninsoare. Maximele se vor menține în jurul valorii de 0 °C, iar minimele pot coborî sub –3 °C în zonele mai reci montane.

Dobrogea și zona Mării Negre: Pe litoral, vremea va fi rece și mai moale comparativ cu interiorul țării. Maximele se pot situa în jurul lui 0, +2 °C, iar minimele ușor negative în timpul nopții.

Vremea în capitală

În București, cerul va fi majoritar noros, iar ziua de azi va aduce temperaturi în jurul valorii de 0, +1 °C în timpul zilei, cu minime nocturne ce pot coborî spre –4, –6 °C. Sunt posibile fulguieli sau ninsoare slabă pe parcursul zilei, iar condițiile rămân caracteristice unei ierni friguroase.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: Ziua va fi rece, cu maxime în jur de 0 °C și minime negative mai pronunțate; cer noros și ninsoare ușoară pe arii, potrivit condițiilor de iarnă în Transilvania.

Timișoara: Vreme rece și cer înnorat, cu maxime apropiate de 0 °C și minime sub 0 °C, fără schimbări semnificative de temperatură.

Iași: În nord-est, temperaturile rămân negative pe tot parcursul zilei, cu maxime de aproximativ –1, 0 °C și minime bine sub 0 °C în cursul nopții, cu cer mai mult noros.

Craiova: Sud-vestul țării va avea vreme rece, cu maxime în jurul pragului de îngheț și minime ce coboară sub 0 °C, alături de cer predominant noros.

Constanța: Pe litoral, condițiile vor fi mai blânde, cu maxime care pot atinge ușor 0, +1 °C, dar minime negative și cer mai mult noros sau trecător precipitații slabe.

Brașov: Zona montană va resimți frigul mai aspru, cu maxime de aproximativ –1, 0 °C și minime mult sub 0 °C în timpul nopții, iar ninsoarea poate fi mai frecventă.

