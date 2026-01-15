Acasă » Știri » 3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin ninsorile și în România

3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia! Când revin ninsorile și în România

De: Irina Vlad 15/01/2026 | 23:39
Ninsori abundente au acoperit orașe întregi din Rusia în weekend. Moscova, Sankt Petersburg și Vladivostok au fost îngropate (la propriu de zăpadă). În urmă cu doar câteva zile, căderile de zăpadă din Moscova au doborât un nou record, după ce o furtună puternică a lovit capitala și regiunile înconjurătoare.

Aeroportul Sheremetyevo din Moscova a fost cuprins de haos, zborurile fiind întârziate sau anulate, iar mii de pasageri au așteptat ore în șir în zona de sosiri pentru a-și recupera bagajele. Aeroportul Pulkovo a raportat, de asemenea, întârzieri și anulări de zboruri, pe măsură ce căderi puternice de zăpadă au cuprins Sankt Petersburg.

Căderi de zăpadă istorice în Rusia

Centrul orașului s-a trezit îngropat sub trei metri de zăpadă. În aceeași zi, o altă furtună a lovit orașul portuar Vladivostok din Extremul Orient, iar ninsoarea a continuat să facă prăpăd în calea sa.

Potrivit departamentului național de meteorologie al Rusiei, un record vechi de 150 de ani a fost doborât de ninsoarea neîncetată care a acoperit Moscova și alte regiuni. Peninsula Kamchatka, situată în extremitatea estică a Rusiei, se confruntă cu ninsoare record, în timp ce un val de ninsori continuă să îngroape orașele și drumurile sub straturi neobișnuit de mari de zăpadă.

3 metri de zăpadă, după cel mai puternic viscol din ultimii 150 de ani în Rusia/ sursă foto: captură video

Autoritățile au declarat că în unele părți ale regiunii au căzut în câteva zile cantități de zăpadă echivalente cu cele din câteva luni, ceea ce face ca aceasta să fie una dintre cele mai aspre ierni din Kamchatka din ultimii ani.

Cunoscută pentru vulcanii săi activi și condițiile meteorologice extreme, locuitorii din Kamchatka cu iernile lungi și grele. Cu toate acestea, căderile de zăpadă din acest sezon au depășit mediile istorice, forțând serviciile locale de urgență să emită alerte și să intensifice operațiunile de deszăpezire. Imaginile și videoclipurile din regiune arată vehicule aproape complet îngropate în zăpadă, intrări blocate de zăpadă înaltă și locuitori care sapă tuneluri doar pentru a-și părăsi casele.

Zăpadă de 30 cm în București

Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în București va urma un nou episod de ninsori abundente, estimate însă pentru finalul lunii ianuarie, când sunt așteptate cantități impresionante de zăpadă. Până atunci, bucreștenii se vor confrunta cu temperaturi extrem de scăzute, cu dimineți și seri geroase. Începând cu 15 ianuarie până pe 20 ianuarie, municipiul București se va afla sub cod de vreme deosebit de rece și ger (îndeosebi dimineața și noaptea).

Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather

Alertă meteo ANM: temperaturi de -18 grade Celsius în România! Zonele care vor fi înghițite de ger năprasnic, viscol și ninsori

