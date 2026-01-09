Acasă » Știri » Alertă meteo ANM: temperaturi de -18 grade Celsius în România! Zonele care vor fi înghițite de ger năprasnic, viscol și ninsori

Alertă meteo ANM: temperaturi de -18 grade Celsius în România! Zonele care vor fi înghițite de ger năprasnic, viscol și ninsori

Frigul continuă în România. Temperaturile ajung și până la –18 grade Celsius în unele regiuni. Se anunță ninsori și vânt. E bine să vă echipați corespunzător dacă aveți drumuri lungi de făcut și să vă verificați mașina înainte de a vă aventura într-o călătorie, oricât ar fi ea de scurtă. Și nu ar fi rău să aveți și ceva alimente de rezervă în casă, pentru că gerul continuă să lovească.

Vremea în țara noastră va fi rece și instabilă, conform ANM, temperaturile rămân scăzute în nord, centru și vest, dar și local, în estul țării. Codul galben rămâne în vigoare. La munte și în zonele din Transilvania, Maramureș și Crișana va ninge mult, iar în Moldova ninsoarea va apărea în reprize. În Banat, Oltenia și în anumite zone izolate din Muntenia se anunță lapoviță, care se transformă în polei.

Temperaturi de -18 grade Celsius în România

Vântul își arată colții în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele pot ajunge la 65–75 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar cele minime pot ajunge până la -14 grade în nordul Moldovei. Pe litoral va fi o vreme cețoasă și se vor înregistra 3 grade.

Începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie), vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile.

Cum va fi vremea în București

În București, se anunță o vreme mohorâtă. Spre dimineață ar putea apărea precipitații mixte, când temperatura înregistrată ar putea fi de -10 grade Celsius. Avertizările rămân valabile până pe 12 ianuarie, dar totul se poate schimba de la oră la oră.

Furtuna Goretti lovește Europa

Vremea rea se menține și în Europa. O furtună de iarnă puternică, denumită „Goretti”, a lovit vestul și centrul Europei în perioada 9-10 ianuarie 2026. Autoritățile franceze au declarat cod roșu și portocaliu de vânt în mai multe zone, unde pericolul de obiecte zburătoare și furtuni pe litoral a fost considerat extrem.

În Franța, circa 380.000 de locuințe au rămas în beznă, în special în Normandia și Bretania, iar în Marea Britanie 57.000 de locuințe au fost și ele în pană. S-a înregistrat vânt puternic și în Italia, mai precis în Sardinia. Și acesta pare să fie doar începutul, pentru că vremea continuă să nască probleme.

