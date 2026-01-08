Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie

Într-unul dintre orașele din România, iarna aduce temperaturi extreme, care ajung până la -18 grade Celsius, semn al unui val de frig sever ce pune stăpânire pe regiune. Gerul accentuat și nopțile aspre anunță o perioadă dificilă pentru locuitori, dar și pentru infrastructură.

Frigul pare că a pus stăpânire pe unul dintre orașele țării Vremea în Miercurea Ciuc se anunță extrem de rece în perioada următoare, cu temperaturi care vor coborî până la -18 grade Celsius. Zilele de 12 și 13 ianuarie vor aduce un ger accentuat, specific uneia dintre cele mai friguroase zone din România. Temperaturile maxime vor rămâne mult sub pragul înghețului, iar nopțile vor fi deosebit de aspre, cu minime care pot crea disconfort major.

Vântul va sufla slab până la moderat, însă senzația de frig va fi accentuată, făcând ca temperaturile resimțite să fie chiar mai coborâte decât cele indicate de termometre. Condițiile meteo vor rămâne severe pe parcursul mai multor zile, menținând un disconfort termic ridicat în Miercurea Ciuc.

România va fi lovită de un ciclon mediteranean

Meteorologii avertizează că, începând cu 7 ianuarie, un nou ciclon mediteranean va traversa România, aducând precipitații intense și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 50-70 km/h în sud și est, iar la munte pot ajunge până la 85 km/h.

Activitatea atmosferică intensă din Europa a favorizat instalarea unui episod de iarnă severă în țara noastră, cu ninsori, vânt puternic și temperaturi foarte scăzute. Masele de aer polar transportate dinspre Atlantic, în contact cu aerul mai cald din bazinul Mediteranei, au dus la formarea ciclonilor mediteraneeni.

În zilele de 8 și 9 ianuarie, vremea se va răci accentuat. Temperaturile maxime vor deveni negative în vest, centru și nord, iar în zonele montane și intracarpatice se va instala gerul, cu minime sub -10 grade Celsius.

