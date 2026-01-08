Acasă » Știri » Calendar ortodox 8 ianuarie 2026. Mulți români poartă numele sfântului sărbătorit

Calendar ortodox 8 ianuarie 2026. Mulți români poartă numele sfântului sărbătorit

În luna aceasta, în ziua a opta, se face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Gheorghe Hozevitul.

Acest fericit părinte al nostru, Gheorghe Hozevitul, părăsind patria sa, neamul și toate desfătările lumești, a venit la Ierusalim, dorind să se închine Mormântului celui de viață făcător al Domnului nostru Iisus Hristos și tuturor locurilor sfințite prin Patimile și Învierea Sa, pline de har și de minuni. După ce s-a împărtășit din sfințenia acestora, a intrat în mănăstirea numită a Hozevei, unde, lepădându-se de lume, s-a făcut monah și s-a numărat în ceata fraților. Încă de la început s-a arătat nebiruit în osteneli și asprimea viețuirii, ca și cum ar fi fost fără de trup, uimit fiind de toți pentru râvna și răbdarea sa mai presus de fire. Ajungând la înălțimea nepătimirii și umplându-se de darul Duhului Sfânt, a fost ca un stâlp însuflețit și ca o icoană a tuturor bunătăților pentru frați și pentru toți cei ce veneau la dânsul. Până la sfârșitul vieții nu a slăbit din nevoință, aflând odihnă ostenelilor sale prin mutarea către Domnul, pe Care L-a dorit cu ardoare.

Tot în această zi, pomenirea cuvioasei maicii noastre Domnica.

Această cuvioasă maică Domnica a viețuit pe vremea marelui împărat Teodosie și a ajuns până în zilele împăraților Leon și Zenon. Era din cetatea Cartaginei și, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a venit la Constantinopol împreună cu alte patru fecioare. Patriarhul Nectarie, înștiințat prin descoperire dumnezeiască, le-a primit și le-a botezat. Intrând Domnica în viața monahală, s-a nevoit cu multe osteneli și a ajuns la măsura desăvârșirii, învrednicindu-se și de darul facerii de minuni. Proorocind cele ce aveau să fie și folosind multora, s-a mutat cu pace către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Iulian și Vasilisa și a celor împreună cu dânșii.

Sfântul mucenic Iulian era din cetatea Antinopolului Egiptului și a viețuit în zilele împăratului Dioclețian. Pe soția sa, Vasilisa, a îndemnat-o să trăiască în curăție, iar după ce ea a fost tunsă monahie, și el a îmbrățișat viața călugărească, ajungând egumen peste mulțime mare de monahi. Fiind pârât pentru credința sa, a fost prins și, mărturisindu-L cu îndrăzneală pe Hristos, a fost supus la chinuri cumplite. Prin rugăciunile sale mulți au crezut, văzând minunile săvârșite de el, iar mulți au primit cununa muceniciei. În cele din urmă, după multe pătimiri, toți s-au săvârșit prin sabie, primind fericita cunună a muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici care prin sfântul Iulian au crezut și prin sabie s-au săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea soției cârmuitorului Marchian, care, crezând în Hristos prin sfântul Iulian, prin sabie s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințit mucenic Carterie.

Sfântul Carterie a fost preot și învățător al creștinilor în Cezareea Capadociei. Mărturisind cu îndrăzneală pe Hristos ca adevărat Dumnezeu, a fost pârât cârmuitorului și supus la multe chinuri. Întărit de arătări dumnezeiești, a rămas neclintit în credință și a adus pe mulți la Hristos, până când și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru Chir, arhiepiscopul Constantinopolului.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Attic, patriarhul Constantinopolului, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului prooroc Sameu Elamiteanul, care cu pace s-a săvârșit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Agaton, care cu pace s-a săvârșit.

Rugăciune către Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul

Sfinte Cuvioase Părinte Gheorghe, luminătorule al pustiului și vas ales al lacrimilor pocăinței, tu care prin suspinurile tale dintru adânc ai făcut nerodirea sufletului roditoare și prin ostenelile tale ai strălucit cu minunile, primește smerita noastră rugăciune.

Tu, care ai viețuit pe pământ ca fără de trup și te-ai numărat cu cetele cele fără de trup, învață-ne și pe noi să lepădăm grija lumească și să ne ridicăm cu mintea către cele de sus. Întărește-ne în nevoință, dăruiește-ne răbdare în ispite și curăție în cuget, ca să nu ne lipim inimile de cele trecătoare.

Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, Începătorul înțelepciunii, să deschidă și gura și inima noastră spre laudă curată, să ne dăruiască harul pocăinței și lumina înțelegerii, ca să-I slujim cu credință și cu frică de Dumnezeu.

Amin

Pilda zilei

Ești mai bun decât mine!

Un om din sat a aflat în fânațul său un bou rătăcit, care era al vecinului său. Îndată l-a prins și l-a dus în ogradă obștească, la primărie, și, cu mânie aprinsă, a strigat către vecinul său:

— De atâtea ori îți voi aduce boul aici, până ce vei plăti paguba cu piele cu tot!

Iar a doua zi, acuzatul află oile vecinului rătăcite în holda sa. Și le-a strâns cu blândețe și le-a adus în curtea lui, apoi a strigat către vecin, nu cu iuțime, ci cu glas domol și plin de pace:

— Vecine drag, am aflat oile tale în holda mea. Să știi că de câte ori le voi mai afla rătăcite, le voi aduce iarăși acasă, cu bunăvoință.

Atunci cel mânios s-a rușinat în sine și s-a umilit cu inima, fiind mișcat de acest răspuns fără răutate. Și a strigat cu glas smerit:

— Tu, vecine drag, ești mai bun decât mine!

Și astfel dragostea ostașului a biruit mânia, iar blândețea a rușinat iuțimea, precum focul se stinge prin apă.

 

CITEȘTE ȘI: Obiceiul vechi care se mai ține și astăzi de Bobotează. Ce simbolizează, de fapt, acest ritual și de ce a dispărut din multe zone

Boboteaza, tradiții și obiceiuri. Ce este Aghiasma Mare și de ce are o putere specială asupra oamenilor

 

