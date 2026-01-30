Acasă » Știri » A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni

De: Anca Chihaie 30/01/2026 | 18:22
Iulia Ganea a murit!/foto: social media

Iulia Ganea a încetat din viață astăzi, după 11 ani de luptă cu consecințele unui tragic accident rutier care i-a schimbat viața pentru totdeauna. În urma acelui eveniment, Iulia și soțul ei, Laurențiu, au pierdut și copilul nenăscut, Robert, iar viața lor nu a mai fost niciodată la fel.

În urmă cu 11 ani, cuplul trăia o perioadă fericită și aștepta cu emoție venirea pe lume a băiețelului lor. Într-o seară de mai, în timp ce se plimbau ținându-se de mână, Iulia, gravidă în luna a opta, a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni. Laurențiu, salvator de profesie, i-a acordat primul ajutor, dar copilul lor a murit în scurt timp. Iulia a supraviețuit, dar viața ei nu a mai fost niciodată aceeași.

După accident, Iulia a rămas pentru câteva luni într-un somn adânc. Când s-a trezit, nu putea să vorbească sau să se miște singură, iar cei din jur nu puteau spune cu certitudine cât înțelege din ceea ce i se spune. Ani de zile au urmat momente dificile de îngrijire continuă: Iulia depindea de familie pentru fiecare gest – hrănire, mutare, schimbare, supraveghere permanentă.

Cu toate acestea, soțul ei și familia au descris-o mereu ca pe o persoană care a dus suferința cu demnitate. Chiar și în momentele cele mai grele, Iulia a rămas un exemplu de curaj și rezistență.

„Cu regret va anunț că astăzi ne luăm rămas-bun de la Iulia Ganea, după 11 ani de luptă şi suferinţă purtate cu o demnitate rară. În urmă cu 11 ani, un tragic accident ne-a schimbat viața pentru totdeauna, moment în care l-am pierdut și pe fiul nostru drag, Robert. De atunci, Iulia a dus o luptă tăcută, dar plină de curaj, fiind pentru noi toți un exemplu de putere.

Pentru mine, ai fost mai mult decât o soție, ai fost cea mai puternică persoană pe care am cunoscut-o. Ai luptat zi de zi fără să te plângi, iar tăria ta ne-a învățat ce înseamnă speranța adevărată.

Drum lin, suflet drag… să te regăsești în lumină. Vei rămâne pentru mine iubirea mea, puterea mea și amintirea care nu se va stinge niciodată. Îți voi purta chipul în inimă în fiecare zi și îți voi mulțumi mereu pentru tot ce ai fost pentru mine. Odihnește-te în pace, dragostea mea pentru tine va rămâne veşnică.”, este mesajul transmis de Laurențiu Ganea.

