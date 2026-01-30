Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 4.800 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați

De: Anca Chihaie 30/01/2026 | 19:37
O ofertă surprinzătoare atrage atenția pe piața imobiliară din județul Prahova: o casă cu teren de 1.100 de metri pătrați poate fi achiziționată pentru doar 4.800 de euro. Proprietatea se află în satul Vadu Părului, parte a comunei Albești-Paleologu, la aproximativ 17 kilometri de orașul Ploiești, și reprezintă o oportunitate rar întâlnită pentru cei care doresc să investească în imobiliare la prețuri accesibile.

Chiar dacă TVA-ul a crescut recent, ceea ce a ridicat prețurile în multe segmente ale pieței imobiliare, astfel de oferte rămân posibile, în special în zonele rurale sau în localitățile aflate la periferia orașelor mai mari. Achiziția unei case la acest preț poate reprezenta o soluție ideală pentru tinerii care doresc să evadeze din aglomerația urbană sau pentru investitorii care urmăresc achiziționarea de terenuri cu potențial de dezvoltare.

Ce facilități are casa de 4.800 de euro

Casa este structurată pe trei camere, două holuri, bucătărie, baie și terasă, completată de anexe utile. De asemenea, proprietatea beneficiază de toate utilitățile esențiale: curent electric, apă, gaze cu centrală proprie și canalizare. Aceasta permite locuirea imediată fără investiții majore în infrastructură.

Un alt avantaj al acestei locații este poziționarea strategică: proprietatea are deschidere la două drumuri publice, ceea ce facilitează accesul și oferă oportunități suplimentare pentru parcelare sau investiții imobiliare viitoare.

Din punct de vedere al infrastructurii și al facilităților locale, satul Vadu Părului oferă acces rapid la școală și grădiniță, magazine alimentare, precum și la mijloace de transport public. Microbuzele și autobuzele regulate conectează localitatea cu Ploiești, Mizil și alte orașe din zonă, ceea ce face posibilă naveta zilnică fără a depinde exclusiv de autoturismul personal.

Transportul feroviar reprezintă un alt punct forte al zonei. Gara Muru se află la doar câteva minute cu mașina, iar de acolo există trenuri directe spre orașe precum Ploiești, București, Buzău, Brăila sau Constanța, ceea ce poate fi atractiv pentru cei care călătoresc frecvent pentru muncă sau afaceri.

În ceea ce privește distanțele față de orașele mari din zonă: Ploiești se află la aproximativ 20 de minute cu mașina, Mizil la 10–12 minute, Valea Călugărească la 8–10 minute, Buzău la 45–50 de minute, București la aproximativ o oră și 10 minute pe DN1B sau ruta prin Urziceni și Constanța, iar Brașov la aproximativ o oră și 30 de minute.

