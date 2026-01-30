Acasă » Știri » Cadastru și intabulare în 2026. Care sunt actele necesare

De: Anca Chihaie 30/01/2026 | 21:12
În 2026, procedurile de cadastru și intabulare rămân esențiale pentru orice tranzacție imobiliară, fie că este vorba despre vânzarea sau cumpărarea unui teren, a unui apartament sau a unei case. Cadastrul modern a evoluat semnificativ față de formele sale inițiale, transformându-se într-un sistem integrat care asigură evidența tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile.

Documentația cadastrală cuprinde două componente principale. Partea tehnică se concentrează pe identificarea și reprezentarea imobilului, prin planuri și schițe care îl încadrează corect în teritoriu. Partea juridică presupune prezentarea tuturor actelor care dovedesc dreptul de proprietate, esențiale pentru întocmirea cărții funciare. Acest registru, gestionat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), este instrumentul oficial de publicitate imobiliară și conține informații privind proprietarii, numerele cadastrale și actele juridice aferente fiecărui imobil.

Care sunt actele necesare

Există două modalități de realizare a cadastrului: general și sporadic. Cadastrul general implică măsurarea tuturor imobilelor dintr-o anumită unitate administrativ-teritorială, identificarea tuturor proprietarilor și deschiderea cărților funciare pentru fiecare imobil. În schimb, cadastrul sporadic se efectuează la cererea proprietarilor și presupune măsurarea și înscrierea imobilelor pe rând. Indiferent de tip, cadastrul servește mai multor scopuri: confirmă dreptul de proprietate, facilitează ipotecarea imobilelor și asigură calculul corect al impozitelor și taxelor.

Acte necesare pentru cadastru și intabulare în 2026

Atunci când vrei să efectuezi cadastru și intabulare pentru un imobil, lista documentelor necesare diferă în funcție de tipul de proprietate și modul în care ai dobândit imobilul. Mai jos sunt principalele situații și actele solicitate:

Apartamente

a. Apartament cumpărat de la instituții de stat (ICRAL, ICVL, RAIAL, Imobiliara SA)
Contract de vânzare-cumpărare sau contract de construire – copie legalizată
Proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizată
Contract pentru plata în rate și adeverință de achitare integrală (dacă este cazul) – copii legalizate
Schița apartamentului (dacă există) – copie xerox
Certificat de atestare fiscală – original
Copii CI/BI proprietar
Asigurare PAD valabilă

b. Apartament dobândit prin moștenire
Certificat de moștenitor, împreună cu toate actele de proprietate invocate – copii legalizate
Schița apartamentului (dacă există) – copie xerox
Certificat de atestare fiscală – original
Copii CI/BI moștenitor
Asigurare PAD valabilă

c. Apartament cumpărat de la persoană fizică sau juridică
Contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb sau act de donație – copie legalizată
Schița apartamentului (dacă există) – copie xerox
Certificat de atestare fiscală – original
Copii CI/BI proprietar
Asigurare PAD valabilă

d. Apartament dobândit în instanță
Sentință civilă definitivă și irevocabilă – copie conformă cu originalul (duplicat)
Dovada achitării sultei, dacă există – copie legalizată
Schița apartamentului (dacă există) – copie xerox
Certificat de atestare fiscală – original
Copii CI/BI proprietar
Asigurare PAD valabilă

e. Apartamente dobândite prin Legea nr. 112/1995
Contract de vânzare-cumpărare – copie legalizată
Schiță anexă contract – copie xerox
Certificat de atestare fiscală – original
Copii CI/BI proprietar
Asigurare PAD valabilă

Terenuri

Pentru cadastru și intabulare terenuri sunt necesare:
Certificat fiscal – original
Acte de proprietate ale imobilului:
Achiziție de la persoană fizică/juridică – contract vânzare-cumpărare, copie legalizată
Dobândire prin sentință civilă sau hotărâre judecătorească – copii conforme cu originalul
Dobândire prin succesiune – certificat de moștenitor și acte de proprietate ale defunctului – copii legalizate
Copii CI/BI proprietar/proprietari

Construcții (case, clădiri, anexe)

Pentru cadastru și intabulare construcții sunt necesare următoarele documente:
Certificat fiscal pentru cadastru și intabulare cu valoarea de impozitare a construcției – original
Extras de Carte Funciară pentru informare – original
Documentația cadastrală existentă a terenului – copie xerox
Autorizația de construire și proces verbal de recepție – copii legalizate
Relevee imobil întocmite de arhitect – copie xerox
Acte de proprietate care fac dovada proprietății terenului – copie xerox
Copii CI/BI proprietar/proprietari

×