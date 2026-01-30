Cutremur în România, vineri seară! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut seismul

A fost cutremur în România! Seismul a fost înregistrat în seara zilei de vineri, 30 ianuarie 2026, și s-a produs în zona seismică Vrancea, notează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs vineri seară, 30 ianuarie 2026, în jurul orei 19:31, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 116,4 km și s-produs în apropiere de următoarele orașe:

35 km V de Focșani

63 km N de Buzău

75 km E de Sfântul-Gheorghe

87 km E de Brașov

93 km SV de Bârlad

95 km S de Bacău

Cutremur slab în România

”În ziua de 30 Ianuarie 2026, la ora 19:31:54 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adâncimea de 116.4 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 35km V de Focsani, 63km N de Buzau, 75km E de Sfantu-Gheorghe, 87km E de Brasov, 93km SV de Barlad, 95km S de Bacau”, notează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDGP).

De la începutul anului 2026, activitatea seismică din România a fost intensă. În doar o lună, seismologii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDGP) au înregistrat producerea a 22 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,33 grade pe scara Richter.

