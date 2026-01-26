Calcul estimativ. Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter. Ce probabilitate există să se întâmple în următorii 30 de ani

Cutremurul din 4 martie 1977 a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural din istoria României. Numeroși oameni și-au pierdut viața, însă nu prea multe lecții par că au fost învățate. Oamenii sunt slab pregătiți pentru eventualitatea în care un astfel de seism va mai apărea. Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter?

Cel mai mare cutremur pe care România l-a resimțit este cel din 1977, cu o magnitudinea 7,2 grade pe scara Richter. În urma acestuia 1.578 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 11.321 de persoane au fost rănite. Un număr de 32 de clădiri de înălţime mare sau medie s-au prăbuşit în Capitală și 32.900 de locuinţe au fost grav avariate la nivel naţional.

Am făcut un calcul estimativ pentru a arăta ce impact are avea un cutremur de 9 grade asupra României. De asemenea, care este probabilitatea ca un astfel de fenomen să se întâmple? Un cutremur de o asemenea magnitudine este un eveniment extrem, eliberând o energie de aproximativ 32 de ori mai mare decât unul de 8 grade și de 1.000 de ori mai mare decât cutremurul din 1977.

În Romania, sursa principală de risc este zona Vrancea. Totuși, specialiștii (INFP) susțin că magnitudinea maximă posibilă în Vrancea este de aproximativ 8.1 – 8.2 grade. Un cutremur de 9 grade este considerat, din punct de vedere geologic, aproape imposibil pentru această zonă.

Dar, dacă prin absurd un astfel de eveniment ar avea loc în România, pagubele ar fi catastrofale. În ceea ce privește victimele umane, estimările arată că un cutremur de 7.5 – 8 grade ar aduce deja zeci de mii de decese. La 9 grade, numărul victimelor ar putea depăși 100.000 – 200.000 de persoane la nivel național, cauzate direct de prăbușirea clădirilor, dar și de incendii sau cedarea infrastructurii critice (baraje, rețele de gaz).

În ceea ce privește pagubele materiale, în București și în orașele din sudul și estul țării, majoritatea clădirilor construite înainte de 1977 și o buna parte din cele noi, care nu respecta normele, ar suferi daune totale.

Din punct de vedere al infrastructurii ar putea apărea fenomene de lichefiere a solului și distrugerea completă a rețelelor de electricitate, apă și comunicații pentru perioade lungi.

Deși pagubele ar fi considerabile, românii nu trebuie să își facă griji. Probabilitatea ca un cutremur de 9 grade să apară în România în următorii 30 de ani este aproape de 0%. Concret, geografia zonei Vrancea nu permite acumularea unei energii atât de mari încât să producă un seism de magnitudinea celor din Japonia sau Chile, care au loc în zone de seducție oceanică mult mai vaste.

