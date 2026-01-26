Acasă » Știri » Calcul estimativ. Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter. Ce probabilitate există să se întâmple în următorii 30 de ani

Calcul estimativ. Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter. Ce probabilitate există să se întâmple în următorii 30 de ani

De: Alina Drăgan 26/01/2026 | 17:41
Calcul estimativ. Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter. Ce probabilitate există să se întâmple în următorii 30 de ani
Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter

Cutremurul din 4 martie 1977 a provocat cele mai mari pagube produse de un fenomen natural din istoria României. Numeroși oameni și-au pierdut viața, însă nu prea multe lecții par că au fost învățate. Oamenii sunt slab pregătiți pentru eventualitatea în care un astfel de seism va mai apărea. Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter?

Cel mai mare cutremur pe care România l-a resimțit este cel din 1977, cu o magnitudinea 7,2 grade pe scara Richter. În urma acestuia 1.578 de persoane şi-au pierdut viaţa şi 11.321 de persoane au fost rănite. Un număr de 32 de clădiri de înălţime mare sau medie s-au prăbuşit în Capitală și 32.900 de locuinţe au fost grav avariate la nivel naţional.

Câte victime ar fi în România, dacă ar avea loc un cutremur de 9 grade Richter

Am făcut un calcul estimativ pentru a arăta ce impact are avea un cutremur de 9 grade asupra României. De asemenea, care este probabilitatea ca un astfel de fenomen să se întâmple? Un cutremur de o asemenea magnitudine este un eveniment extrem, eliberând o energie de aproximativ 32 de ori mai mare decât unul de 8 grade și de 1.000 de ori mai mare decât cutremurul din 1977.

În Romania, sursa principală de risc este zona Vrancea. Totuși, specialiștii (INFP) susțin că magnitudinea maximă posibilă în Vrancea este de aproximativ 8.1 – 8.2 grade. Un cutremur de 9 grade este considerat, din punct de vedere geologic, aproape imposibil pentru această zonă.

Dar, dacă prin absurd un astfel de eveniment ar avea loc în România, pagubele ar fi catastrofale. În ceea ce privește victimele umane, estimările arată că un cutremur de 7.5 – 8 grade ar aduce deja zeci de mii de decese. La 9 grade, numărul victimelor ar putea depăși 100.000 – 200.000 de persoane la nivel național, cauzate direct de prăbușirea clădirilor, dar și de incendii sau cedarea infrastructurii critice (baraje, rețele de gaz).

Ce pagube ar produce un cutremur de 9 grade

În ceea ce privește pagubele materiale, în București și în orașele din sudul și estul țării, majoritatea clădirilor construite înainte de 1977 și o buna parte din cele noi, care nu respecta normele, ar suferi daune totale.

Din punct de vedere al infrastructurii ar putea apărea fenomene de lichefiere a solului și distrugerea completă a rețelelor de electricitate, apă și comunicații pentru perioade lungi.

Deși pagubele ar fi considerabile, românii nu trebuie să își facă griji. Probabilitatea ca un cutremur de 9 grade să apară în România în următorii 30 de ani este aproape de 0%. Concret, geografia zonei Vrancea nu permite acumularea unei energii atât de mari încât să producă un seism de magnitudinea celor din Japonia sau Chile, care au loc în zone de seducție oceanică mult mai vaste.

România, lovită de două cutremure în mai puțin de două ore. Magnitudinile oficiale

Scene de groază în sudul Italiei după prăbușirea unui meteorit. Localnicii au intrat în panică, convinși că sunt sub un atac militar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
Știri
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie și este liderul absolut al internetului din România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
Știri
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie și este liderul absolut…
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș
Gandul.ro
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria....
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș
Gandul.ro
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie ...
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie și este liderul absolut al internetului din România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret! Ce cadou scump a primit bruneta
Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret! Ce cadou scump a primit bruneta
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog ...
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe
Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe
Maria Constantin, pusă la zid după ce a apărut fără machiaj și filtre: „Nu pot să cred ce ți-ai ...
Maria Constantin, pusă la zid după ce a apărut fără machiaj și filtre: „Nu pot să cred ce ți-ai făcut!”
Vezi toate știrile
×