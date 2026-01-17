Acasă » Știri » România, lovită de două cutremure în mai puțin de două ore. Magnitudinile oficiale

De: David Ioan 17/01/2026 | 19:15
Un nou episod seismic a fost înregistrat în România sâmbătă, 17 ianuarie 2026, când zona Vrancea a generat două cutremure succesive, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Activitatea seismică a fost una redusă ca intensitate, însă suficientă pentru a readuce în atenție dinamica acestei regiuni cunoscute pentru frecvența mișcărilor tectonice.

Potrivit specialiștilor INCDFP, primul seism s-a produs în cursul după-amiezii, la ora 15:27:05. Acesta a avut o magnitudine de 2.2 pe scara Richter și s-a manifestat la o adâncime de 68,5 kilometri.

Deși slab, cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante din estul și centrul țării. Printre localitățile aflate cel mai aproape de epicentru se numără Focșani, situat la 33 de kilometri nord-vest, Buzău la 78 de kilometri nord, Bârlad la 78 de kilometri sud-vest, Sfântu-Gheorghe la 79 de kilometri est, Bacău la 79 de kilometri sud și Brașov la 96 de kilometri est.

Magnitudinile oficiale ale celor două cutremure consecutive care au lovit România. Foto: Shutterstock

Al doilea cutremur al zilei a fost înregistrat la ora 16:44:58 și a avut o magnitudine ușor mai ridicată, de 2.6 pe scara Richter. Acesta s-a produs la o adâncime de 78,3 kilometri, tot în zona seismică Vrancea, una dintre cele mai active regiuni tectonice din Europa de Est.

Mișcarea telurică a fost localizată în proximitatea orașelor Sfântu-Gheorghe, aflat la 54 de kilometri est, Focșani la 56 de kilometri vest, Brașov la 67 de kilometri est, Buzău la 71 de kilometri nord-vest, Ploiești la 94 de kilometri nord și Bacău la 98 de kilometri sud.

Reprezentanții INCDFP au confirmat oficial ambele evenimente seismice, precizând că acestea se încadrează în categoria cutremurelor slabe, fără potențial de a produce pagube materiale.

Totuși, astfel de mișcări sunt atent monitorizate, deoarece zona Vrancea este cunoscută pentru generarea unor cutremure importante de-a lungul timpului, iar activitatea constantă reprezintă un indicator al proceselor tectonice aflate în desfășurare.

Cele două seisme din 17 ianuarie 2026 se înscriu în seria de evenimente seismice obișnuite pentru această regiune, unde cutremurele de mică intensitate apar frecvent.

Specialiștii subliniază că astfel de manifestări sunt normale și nu indică, în mod direct, iminența unui cutremur major. Monitorizarea continuă rămâne însă esențială pentru evaluarea evoluției activității tectonice din Vrancea.

