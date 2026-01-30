Acasă » Știri » Românii cărora li se vor șterge datoriile. Sunt vizate 7.000 de persoane

De: Irina Vlad 30/01/2026 | 19:48
Românii cărora li se vor șterge datoriile. Sunt vizate 7.000 de persoane

Vești importante pentru o anumită categorie de români. 7.000 de oameni vor avea datoriile (către bugetul local) anulate. Sunt vizate atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. 

Joi, 29 ianuarie 2026, Consilul Local Oradea a dat undă verde legii prin care va șterge datoriile a aproximativ 7.000 de contribuabili. Hotărârea se adresează celor care au datorii foarte mici (de până în 40 de lei), pentru care recuperarea sumelor de bani ar genera mai multe costuri administrative decât valoarea datoriilor.

O parte din orădeni au scăpat de datoriile la bugetul local

Decizia consiliului local orădean are la bază prevederile Codului de procedură fiscală – Legea nr.207/2015 –  care le permite autorităților locale să stabilească o sumă a datoriilor care pot fi anulate. Măsura va duce la anularea unei sume în valoare totală de 34.000 de lei, după cum urmează: 25, 573 de lei proveniți de la 5,879 de persoane fizice și 8,324 de lei de la 1,096 de firme.

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. (…) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă de 40 de lei.”, prevede articolul 266 din Codul de Procedură Fiscală.

Nu este prima dată când oficialii primăriei decid să scutească o parte din contribuabili de datorii. La finalul anului 2025, 6,700 de persoane fizice șio 930 de firme au scăpat de datoriile de până în 40 de lei – un total de 9.000 de lei. Reprezentanții primăriei din Oradea susțin că ștergerea acestor datorii nu va afecta în mod real bugetul orașului, însă va ușura munca funcționarilor publici – eliminând astfel o serie de proceduri costisitoare și de lungă durată.

×