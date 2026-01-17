Acasă » Știri » S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor!

S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor!

De: Anca Chihaie 17/01/2026 | 14:29
S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor!
Sursa foto: colaj Cancan

Taxele și impozitele au explodat, iar românii riscă penalități usturătoare dacă nu iși verifică la timp obligațiile. Datorii uitate sau necunoscute pot apărea atât la ANAF, cât și la primării, în funcție de salarii, chirii, mașini sau locuințe. CANCAN.RO iți spune cum să verifici datoriile pas cu pas !

Românii sunt în stare de șoc după ce noile taxe și impozite au explodat, iar cine nu e pe fază riscă să rămână fără niciun leu în cont! Statul nu iartă nimic, așa că a devenit obligatoriu să știi exact cât ai de dat dacă nu vrei să te trezești cu mascații fiscului la ușă sau cu penalități care curg cu viteza luminii! Indiferent că ai casă, mașină sau cine știe ce afaceri „pe lângă”, datoriile se adună și la ANAF, și la primărie. Fiecare leuț contează, iar autoritățile stau la pândă să te taxeze pentru tot ce deții! Verifică-ți situația fiscală chiar acum, înainte ca „nota de plată” să devină un coșmar din care nu mai poți ieși!

Ce taxe și impozite trebuie verificate în 2026

Statul își împarte obligațiile fiscale în două mari zone care pot crea probleme serioase dacă sunt ignorate. Prima ține de primării, unde se strâng impozitele pe case, terenuri și autoturisme — taxe aparent mici, dar care se adună rapid. A doua zonă fierbinte este ANAF, instituția care încasează impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii la pensie (CAS) și sănătate (CASS).

Angajații, PFA-urile, întreprinderile individuale sau familiale pot ajunge să aibă datorii fără să știe, mai ales după schimbările fiscale din 2026. O taxă uitată sau o contribuție recalculată poate declanșa un adevărat coșmar: penalități, popriri pe conturi și chiar executare silită.

Cum verifici datoriile la ANAF, pas cu pas

Cea mai rapidă cale prin care românii pot afla dacă au datorii la stat este Spațiul Privat Virtual, platforma online a ANAF. Totul începe cu accesarea site-ului instituției, unde se alege tipul de cont — persoană fizică sau juridică — și se completează datele esențiale, precum CNP sau CUI și adresa de e-mail.

Cu un singur cont, contribuabilii pot vedea exact ce obligații au și pot evita surprizele neplăcute care apar atunci când este deja prea târziu.

După crearea contului, validarea se face rapid: fie online, cu semnătură electronică, fie printr-o singură prezentare la ghișeu. Odată autentificat, contribuabilul intră direct în zona dedicată obligațiilor fiscale, unde poate alege perioada dorită și poate vedea, sau chiar descărca, documentele cu sumele exacte datorate statului.

Totul este la câteva click-uri distanță, iar verificarea la timp poate face diferența între liniște și penalități usturătoare.

Platforma prezintă atât plățile realizate, cât și eventualele datorii, dobânzi sau penalizări. De asemenea, SPV asigură accesul la declarații înregistrate, comunicări oficiale și certificate fiscale, eliminând necesitatea vizitelor la birourile ANAF.

Cum plătești taxele locale și eviți penalitățile

Pentru îndatoririle fiscale locale, cea mai simplă opțiune este site-ul ghiseul.ro, unde cetățenii au posibilitatea să consulte și să plătească taxele pentru proprietăți, loturi sau vehicule, prin intermediul cardurilor bancare. Anumite primării dispun de aplicații proprii online, care oferă funcții comparabile.

Pentru persoanele care aleg să efectueze plata în numerar, opțiunea de a merge la ANAF sau la primărie rămâne disponibilă, uneori necesită o programare în prealabil, în funcție de zona în care se află.

Citește și: Vești importante pentru români! Facturile la energie cresc începând cu 1 ianuarie 2026

Citește și:  Taxă nouă din 2026 în România. Cine este obligat să o plătească

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!”
Știri
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă…
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Știri
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care unul grav care va fi transferat în străinătate. 22 de locatari au fost evacuați
Gandul.ro
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți,...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid, în timp ce fotbalistul este dorit cu ardoare la FCSB. „Fiecare face ce vrea!”
Adevarul
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid,...
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Click.ro
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
go4it.ro
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care unul grav care va fi transferat în străinătate. 22 de locatari au fost evacuați
Gandul.ro
Imagini de la explozia unui apartament dintr-un bloc din Alba Iulia: doi răniți, din care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: ...
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!”
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici
Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în ...
Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în România. Iată noile prețuri „la zi”!
Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare?
Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare?
BANCUL ZILEI | „Ioane, e un cal în curtea noastră”
BANCUL ZILEI | „Ioane, e un cal în curtea noastră”
Ce face singură acasă, în timp ce Nicu Grigore luptă la Survivor? Bella Santiago: ”M-am liniștit”
Ce face singură acasă, în timp ce Nicu Grigore luptă la Survivor? Bella Santiago: ”M-am liniștit”
Vezi toate știrile
×