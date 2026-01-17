S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor!

Taxele și impozitele au explodat, iar românii riscă penalități usturătoare dacă nu iși verifică la timp obligațiile. Datorii uitate sau necunoscute pot apărea atât la ANAF, cât și la primării, în funcție de salarii, chirii, mașini sau locuințe. CANCAN.RO iți spune cum să verifici datoriile pas cu pas !

Românii sunt în stare de șoc după ce noile taxe și impozite au explodat, iar cine nu e pe fază riscă să rămână fără niciun leu în cont! Statul nu iartă nimic, așa că a devenit obligatoriu să știi exact cât ai de dat dacă nu vrei să te trezești cu mascații fiscului la ușă sau cu penalități care curg cu viteza luminii! Indiferent că ai casă, mașină sau cine știe ce afaceri „pe lângă”, datoriile se adună și la ANAF, și la primărie. Fiecare leuț contează, iar autoritățile stau la pândă să te taxeze pentru tot ce deții! Verifică-ți situația fiscală chiar acum, înainte ca „nota de plată” să devină un coșmar din care nu mai poți ieși!

Ce taxe și impozite trebuie verificate în 2026

Statul își împarte obligațiile fiscale în două mari zone care pot crea probleme serioase dacă sunt ignorate. Prima ține de primării, unde se strâng impozitele pe case, terenuri și autoturisme — taxe aparent mici, dar care se adună rapid. A doua zonă fierbinte este ANAF, instituția care încasează impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii la pensie (CAS) și sănătate (CASS).

Angajații, PFA-urile, întreprinderile individuale sau familiale pot ajunge să aibă datorii fără să știe, mai ales după schimbările fiscale din 2026. O taxă uitată sau o contribuție recalculată poate declanșa un adevărat coșmar: penalități, popriri pe conturi și chiar executare silită.

Cum verifici datoriile la ANAF, pas cu pas

Cea mai rapidă cale prin care românii pot afla dacă au datorii la stat este Spațiul Privat Virtual, platforma online a ANAF. Totul începe cu accesarea site-ului instituției, unde se alege tipul de cont — persoană fizică sau juridică — și se completează datele esențiale, precum CNP sau CUI și adresa de e-mail.

Cu un singur cont, contribuabilii pot vedea exact ce obligații au și pot evita surprizele neplăcute care apar atunci când este deja prea târziu.

După crearea contului, validarea se face rapid: fie online, cu semnătură electronică, fie printr-o singură prezentare la ghișeu. Odată autentificat, contribuabilul intră direct în zona dedicată obligațiilor fiscale, unde poate alege perioada dorită și poate vedea, sau chiar descărca, documentele cu sumele exacte datorate statului.

Totul este la câteva click-uri distanță, iar verificarea la timp poate face diferența între liniște și penalități usturătoare.

Platforma prezintă atât plățile realizate, cât și eventualele datorii, dobânzi sau penalizări. De asemenea, SPV asigură accesul la declarații înregistrate, comunicări oficiale și certificate fiscale, eliminând necesitatea vizitelor la birourile ANAF.

Cum plătești taxele locale și eviți penalitățile

Pentru îndatoririle fiscale locale, cea mai simplă opțiune este site-ul ghiseul.ro, unde cetățenii au posibilitatea să consulte și să plătească taxele pentru proprietăți, loturi sau vehicule, prin intermediul cardurilor bancare. Anumite primării dispun de aplicații proprii online, care oferă funcții comparabile.

Pentru persoanele care aleg să efectueze plata în numerar, opțiunea de a merge la ANAF sau la primărie rămâne disponibilă, uneori necesită o programare în prealabil, în funcție de zona în care se află.

