Tatăl lui Dani Vicol, în lacrimi după decizia ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu: ”Să nu facă o zi de pușcărie?!”

Mărturii cutremurătoare în direct: tatăl lui Dani Vicol, strigăt de durere după aproape șapte ani! Într-un interviu exclusiv, părinții tânărului ucis de Mario Iorgulescu au vorbit despre frica reală că pedeapsa s-ar putea prescrie. CANCAN.ro are toate detaliile!

Socrul lui Melek spune că pentru el nu mai contează dacă sunt patru ani sau doisprezece ani de pedeapsă. Contează doar să existe o condamnare și să nu rămână totul în aer. Vezi emisiunea integrală aici!

„Cum să se prescrie o pedeapsă fără să facă o zi de pușcărie? El a stat doar fugar. Cum să prescrie o pedeapsă fără să facă un an, o zi de pușcărie? Nu știu, poate dacă Dumnezeu vrea așa să fie liber, să fie liber. Dumnezeu știe ce are de făcut cu el, doar că pe noi ne afectează foarte tare.”

Tatăl lui Dani spune că acești ani au fost un drum continuu plin cu dezamăgiri. Familia a fost chemată la termene, apoi trimisă acasă cu noi amânări. În tot acest timp, spune că suferința lor a fost lăsată pe plan secund. Când vorbește despre noaptea accidentului, vocea i se schimbă și devine apăsată.

„Noi în septembrie facem șapte ani și ei și-au cam bătut joc de mine în toți anii ăștia. Ne-au târât în tribunale, am suferit, eu am rămas cu probleme, nu știu ce poate să fie mai greu. El vrea să scape de o pedeapsă de omor, pentru că totuși omor este, chiar dacă spun că e din culpă. A plecat beat, drogat, cu viteză, a trecut pe roșu și pe contrasens, adică toate uneltele necesare pentru moarte.”

Tatăl lui Dani Vicol, în lacrimi după pronunțarea instanței

Una dintre cele mai apăsătoare mărturisiri a fost legată de imaginea fiului său după tragedie. Tatăl spune că a simțit cum Dani a fost pus la zid și etichetat nedrept. La un moment dat, disperarea l-a dus cu gândul la un gest extrem. A vrut să își dezgroape propriul copil pentru a demonstra că adevărul este altul. Frica de influențe și de posibile intervenții l-a făcut însă să renunțe.

„M-am gândit să-l dezgrop, să arăt că nu este adevărat că era drogat. Mi-a fost teamă, pentru că el având atâtea relații, mi-a fost teamă că se umblă și acolo și o să fie la fel cum zic ei. Eu știu și pot să spun că îmi cunosc copilul și știu că nu făcea așa ceva. Mi l-au târât prin toate noroaiele și l-au făcut mai drogat ca el, iar asta mă doare enorm.”

Durerea nu s-a oprit la proces, spune tatăl îndurerat, ci a continuat în spațiul public. Acesta a declarat că familia a fost jignită în declarațiile lui Mario. Dacă atacurile vor continua, avertizează că va apela din nou la lege. Nu pentru răzbunare, ci pentru a-și proteja familia.

„Dacă el ne mai jignește și ne mai face rău în continuare, o să redeschidem un alt dosar, nu pentru omor, ci pentru că ne jignește și ne face rău. La orice dialog pe care l-a avut, și cu presa, ne-a jignit și pe noi și pe fata asta care n-are nicio vină. Nu poate să spună cineva că ea a făcut ceva, era o fată foarte cuminte și l-a iubit foarte mult pe băiatul ăsta.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

