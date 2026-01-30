Doliu la Hollywood! A murit Catherine O’Hara, celebra actriță din Singur acasă

Catherine O’Hara, legenda filmului american, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Actrița va rămâne în memoria celor care au apreciat-o pentru aparițiile sale din „Singur acasă” , „Best în Show” și ”„Schitt’s Creek”.

Catherine O’Hara a încetat din viață vineri, 30 ianuarie 2026. Vestea tristă a fost făcută publică de către managerul său, însă fără detalii legate de cauza morții sale. Actrița canadiană, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur acasă”, a primit premiul Emmy în 2020 pentru rolul din „Schitt’s Creek”, la 40 de ani distanță de la primul premiu Emmy obținut în anul 1982.

Cunoscută pentru rolurile sale legendare din filme precum „Singur acasă”, Schitt’s Creek și Beetlejuice, managerul vedetei a confirmat vestea tristă pentru Variety – în această seară (30 ianuarie). Ea a încetat din viață la domiciliul său din Los Angeles.

Cariera incredibilă a lui Catherine O’Hara s-a întins pe cinci decenii, începând cu serialul canadian de comedie Second City Television, pentru care a câștigat primul său premiu Emmy.

Apoi a câștigat un alt premiu Emmy, un Glob de Aur, diverse premii Critics’ Choice Awards și alte distincții. Între 1996 și 2006, O’Hara a colaborat cu Christopher Guest și a apărut în mai multe dintre filmele sale celebre, printre care Best in Show și For Your Consideration.

Pe lângă aparițiile pe ecran, vedeta a interpretat diverse roluri în animații populare precum The Nightmare Before Christmas, Chicken Little și Over the Hedge. Cel mai recent, a jucat alături de Seth Rogen în comedia de succes The Studio, difuzată de Apple TV, și în drama HBO, The Last of Us.

