S-a emis din nou Ro-Alert în România și avioane de luptă au fost ridicate de la sol, după un nou atac cu drone

În urma unui atac rusesc cu drone în Ucraina – în apropiere de granița cu România, locuitorii din județul Tulcea au fost treziți din somn de un mesaj Ro-Alert. În localitatea Plauru au fost găsite bucăți dintr-o dronă.

Atacul Rusiei asupra Ucrainei a avut loc în noaptea de luni spre marți (16-17 martie 2026), în apropierea frontierei fluviale cu România, județul Tulcea. În urma atacurilor cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la baza 86 Fetești, în jurul orei 01.40.

Fragmente de dronă rusească în România

„La primele ore ale dimineţii de marţi, 17 martie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti”, anunţă, marţi dimineaţă, Ministerul Apărării.

De asemenea, la ora 01:55, locuitorii din nordul județului Tulcea au fost sfătuiți prin mesaj Ro-Alert să se adăpostească, după ce autoritățile au găsit resturi de dronă căzute pe teritoriul României, în zona localității Plauru. După raidul aerian, echipele au început verificările pe teren, însă nu a fost identificat locul în care drona a căzut.

„Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localității Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul 03:00, o echipă de cercetare a început verificări pe teren. Oficialii ministerului anunță că, până la acest moment, nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității. MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea”, se mai arată în comunicatul Ministerului Apărării.

