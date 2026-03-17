Nu e un banc! Garsoniera care se închiriază cu 1.308 euro pe lună și are doar 10 mp

De: Alina Drăgan 17/03/2026 | 09:30
În ultima perioadă, românii au suportat valuri grele de scumpiri, iar prețurile au crescut și pe piața imobiliară. Mulți sunt cei care nu își mai permit sub nicio formă să își achiziționeze o locuință, așa că un procent tot mai mare din populație se orientează către chirii. Însă, și aici prețurile au crescut și situația nu este deloc una roz. Acest trend este sesizabil și la nivelul altor țări, nu doar în România. Cum arată garsoniera care se închiriază cu 1.308 euro pe lună, deși are doar 10 mp?

Chiriile s-au majorat cu aproape 10% de la un an la altul la nivel național, iar anul 2026 se anunță unul chiar mai rău din acest punct de vedere. Puterea de cumpărare nu ține pasul cu scumpirile. Situația este similară și în alte țări. De exemplul, în Elveția o garsonieră de doar 10 mp a ajuns să se închirieze cu peste 1.000 de euro.

Deși românii se plâng de prețurile mari ale chiriilor, situația este similară și în alte țări. O garsonieră de doar 10 metri pătrați din Zürich, cel mai mare oraș al Elveției, este scoasă la închiriere cu peste 1.300 de euro pe lună. O chirie exorbitantă, având în vedere dimensiunea proprietății.

În anunț, proprietarul descrie locuința drept un „spațiu urban compact”. Însă, realitatea este că cei 10 mp ai garsonierei o fac mai mică și decât unele celule de închisoare. Dar se pare că prețul ridicat este justificat de zona în care se află locuința, aproape de gară, zonă considerată atractivă.

Deși are doar 10 mp pătrați, agenția imobiliară subliniază faptul că garsoniera este complet independentă. Fapt ce înseamnă că dispune de baie și bucătărie proprie, un lucru rar și greu de crezut pentru un spațiu atât de mic. De asemenea, în interiorul garsonierei se află un pat dublu și un dulap, iar amenajarea este destul de simplă.

Deși prețul pare unul exorbitant, acesta este dat de costul vieții și de nivelul de trai din Elveția. Numbeo, cea mai mare bază de date din lume despre viața la nivel global, a publicat clasamentul orașelor bazat pe costul vieții. Iar cel mai scump oraș a fost Zürich, Elveția. Costul vieții aici este cu 18,5% mai mare decât în New York, criteriul de referință. Următoarele în clasament, până la locul 6 inclusiv, sunt tot orașe elvețiene: Geneva, Basel, Lausanne, Lugano și Berna.

