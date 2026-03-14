Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026

De: Elisa Tîrgovățu 14/03/2026 | 10:29
Prețurile locuințelor din România au crescut semnificativ în ultimii ani, în special în marile orașe, unde apartamentele au ajuns la valori destul de greu de atins pentru mulți cumpărători. Chiar și așa, din când în când apar și anunțuri surprinzătoare, care arată că încă mai există locuințe scoase la vânzare la prețuri extrem de mici. Un astfel de caz vine din municipiul Târgoviște, reședința județului Dâmbovița. Acolo, o garsonieră se află la prețul de doar 10.000 de euro.

Anunțul a fost publicat în luna martie 2026 și a atras rapid atenția celor care urmăresc piața imobiliară. Suma cerută este considerată neașteptat de mică pentru o locuință situată într-un municipiu reședință de județ. Motiv pentru care oferta a devenit rapid un subiect de interes pentru potențialii cumpărători.

Prețul nu este negociabil

Conform informațiilor din anunț, garsoniera se află la etajul 4 din 4 al unui bloc construit în perioada 1977–1990. Locuința are o suprafață utilă de aproape 22,4 metri pătrați și o suprafață construită de aproximativ 26 de metri pătrați. Compartimentarea este una specifică garsonierelor din acea perioadă, iar spațiul este potrivit pentru o singură persoană sau pentru un cuplu.

Proprietatea este situată pe strada General Ion Emanoil Florescu, în blocul 9, scara A, într-o zonă aflată în apropierea sediului Poliției Municipiului Târgoviște. Poziționarea poate fi considerată un avantaj pentru cei care își doresc o locuință într-o zonă cu acces relativ ușor la instituții și servicii publice.

Totuși, proprietarul precizează că garsoniera nu este renovată. Asta înseamnă că viitorul cumpărător va trebui să investească suplimentar pentru modernizarea locuinței. De asemenea, în anunț este menționat clar că prețul de 10.000 de euro nu este negociabil.

Chiar și în aceste condiții, oferta rămâne una dintre cele mai ieftine pentru o locuință situată într-un municipiu reședință de județ din România. Pentru unii cumpărători, o astfel de proprietate poate reprezenta o oportunitate de investiție. Asta mai ales dacă este renovată și ulterior închiriată. În același timp, prețul redus poate fi atractiv și pentru persoanele care caută o locuință foarte ieftină sau un spațiu mic în care să locuiască temporar.

Piața imobiliară din orașele mai mici ale României continuă să ofere, ocazional, astfel de surprize. Chiar dacă majoritatea locuințelor au devenit mai scumpe în ultimii ani, anumite proprietăți pot apărea pe piață la prețuri mult sub media obișnuită.

CITEȘTE ȘI: Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră confort 1 cu doar 4500 de euro. Este la etajul 4

Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere: Costă doar 8.400 €

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Știri
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat de polițiști
Știri
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat…
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani?...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Parteneri
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
Click.ro
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața...
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat ...
Ministerul de Interne vine cu o nouă propunere. Amenzile rutiere ar putea fi achitate prin cod QR generat de polițiști
Liviu Vârciu a fost forțat să iasă din mașina unui șofer de ridesharing. Artistul a filmat întreaga ...
Liviu Vârciu a fost forțat să iasă din mașina unui șofer de ridesharing. Artistul a filmat întreaga scenă
Supermarketurile, vizate de noi reguli. Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu
Supermarketurile, vizate de noi reguli. Ce prevede pachetul de măsuri anunțat de Florin Barbu
Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul
Pensionarii care vor primi tichete pentru alimente și medicamente de Paște. Unde se acordă beneficiul
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte ...
Andreea Popescu și Raraș Cojoc aveau contract prenupțial: „Soțul meu vine dintr-o familie foarte bună”
Vezi toate știrile