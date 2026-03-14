Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026

Prețurile locuințelor din România au crescut semnificativ în ultimii ani, în special în marile orașe, unde apartamentele au ajuns la valori destul de greu de atins pentru mulți cumpărători. Chiar și așa, din când în când apar și anunțuri surprinzătoare, care arată că încă mai există locuințe scoase la vânzare la prețuri extrem de mici. Un astfel de caz vine din municipiul Târgoviște, reședința județului Dâmbovița. Acolo, o garsonieră se află la prețul de doar 10.000 de euro.

Anunțul a fost publicat în luna martie 2026 și a atras rapid atenția celor care urmăresc piața imobiliară. Suma cerută este considerată neașteptat de mică pentru o locuință situată într-un municipiu reședință de județ. Motiv pentru care oferta a devenit rapid un subiect de interes pentru potențialii cumpărători.

Prețul nu este negociabil

Conform informațiilor din anunț, garsoniera se află la etajul 4 din 4 al unui bloc construit în perioada 1977–1990. Locuința are o suprafață utilă de aproape 22,4 metri pătrați și o suprafață construită de aproximativ 26 de metri pătrați. Compartimentarea este una specifică garsonierelor din acea perioadă, iar spațiul este potrivit pentru o singură persoană sau pentru un cuplu.

Proprietatea este situată pe strada General Ion Emanoil Florescu, în blocul 9, scara A, într-o zonă aflată în apropierea sediului Poliției Municipiului Târgoviște. Poziționarea poate fi considerată un avantaj pentru cei care își doresc o locuință într-o zonă cu acces relativ ușor la instituții și servicii publice.

Totuși, proprietarul precizează că garsoniera nu este renovată. Asta înseamnă că viitorul cumpărător va trebui să investească suplimentar pentru modernizarea locuinței. De asemenea, în anunț este menționat clar că prețul de 10.000 de euro nu este negociabil.

Chiar și în aceste condiții, oferta rămâne una dintre cele mai ieftine pentru o locuință situată într-un municipiu reședință de județ din România. Pentru unii cumpărători, o astfel de proprietate poate reprezenta o oportunitate de investiție. Asta mai ales dacă este renovată și ulterior închiriată. În același timp, prețul redus poate fi atractiv și pentru persoanele care caută o locuință foarte ieftină sau un spațiu mic în care să locuiască temporar.

Piața imobiliară din orașele mai mici ale României continuă să ofere, ocazional, astfel de surprize. Chiar dacă majoritatea locuințelor au devenit mai scumpe în ultimii ani, anumite proprietăți pot apărea pe piață la prețuri mult sub media obișnuită.

