Am descifrat codul secret al Biancăi de la Survivor. Ce înseamnă „X6” și „X10”, de fapt

În Republica Dominicană au existat tensiuni între membrii din echipa Războinicilor. Încă dinainte de plecarea lui CAV, o concurentă a tribului și-a arătat dorința ca acesta să părăsească insula. După ce managerul a fost învins la duel de Lucian Popa, aceeași concurentă și-a arătat destul de evident sentimentele pe care le are față de el. Bianca Stoica și-a arătat antipatia puternică pentru CAV, iar noi am descifrat codul secret pe care l-a afișat în ultimele ediții difuzate.

CAV a fost un concurent din tribul Războinicilor, iar după duelul cu Lucian Popa, a trebuit să părăsească competiția. În timp ce Adi Vasile îi stingea flacăra, Bianca Stoica părea destul de fericită, ba chiar a făcut un gest plin de entuziasm. Drept urmare a miștourilor făcute de pe margine, participantul eliminat a plecat val-vârtej și nu și-a luat rămas bun de la colegi.

Ce înseamnă codul secret al Biancăi?

Bianca Stoica a arătat, în momentul ultimelor două consilii de eliminare, coduri în dreptul numelui lui CAV. Acest lucru a stârnit controverse pentru în restul momentelor de acest gen, nu a afișat nimic altceva în afară de numele concurentului. Războinica a scris, săptămâna trecută, CAV x6, iar săptămâna aceasta CAV x10. Dar, totuși, ce înseamnă acest lucru? Am descifrat acest cod și se pare că reprezintă coeficientul de antipatie pentru colegul ei de echipă. Aceasta nu a ascuns niciodată ce simte față de colegul ei, iar de la o săptămână la alta, gradul de repulsie a crescut.

Războinica nu s-a ferit și mereu a spus ce gândește față de CAV. Nu ar fi trebuit să mire pe nimeni faptul că, în timp ce i se stingea flacăra coechipierului ei, aceasta exploda de fericire. Tocmai prin prisma acestui lucru am dedus că acest mesaj cifrat reprezintă intensitatea sentimentelor de ură față de CAV.

CAV a făcut dezvăluiri și a declarat că fiecare coleg din trib nu este de încredere, dar și care a fost cel mai greu moment din competiție pentru el:

Am spus-o, e tribul mincinoșilor. Toți sunt mincinoși. Toți sunt falși. Toți sunt vicleni (…) Plec fără sentimente față de ei. Prima lingură de orez a fost cel mai dur moment din Survivor pentru mine, pentru că e prima oară în viața mea când am mâncat doar o lingură de orez la mic-dejun, a declarat concurentul eliminat.

Citește și: