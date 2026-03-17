O banală stație de autobuz a devenit subiect de dispută online. În ce oraș din România se află

De: Elisa Tîrgovățu 17/03/2026 | 08:42
O nouă stație de autobuz instalată în apropierea Parcul Nicolae Romanescu din Craiova a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale. Proiectul, prezentat recent de autoritățile locale, a atras imediat atenția internauților datorită designului său atipic. Refugiul destinat călătorilor este construit din lemn și are o formă neobișnuită, inspirată de o bufniță. Acest detaliu a stârnit numeroase reacții și comentarii online.

Unii utilizatori au apreciat ideea creativă și încercarea de a aduce un element original în peisajul urban. În schimb, alții au criticat aspectul construcției, considerând că designul este nepotrivit pentru o stație de transport public. Astfel, imaginile cu stația au generat rapid dezbateri aprinse în mediul online.

Lia Olguța Vasilescu a fost cea care a prezentat noua construcție

„Inaugurarea” a fost făcută chiar de primarul din Craiova, Lia Olguța Vasilescu. Ea a fost cea care a publicat pe internet mai multe imagini cu stația de autobuz. Edilul a explicat că proiectul a fost gândit nu doar ca un simplu refugiu pentru călători, ci și ca un element decorativ, menit să atragă atenția și să aducă un plus de originalitate zonei.

Stația a fost amplasată într-un loc intens circulat, în apropierea Parcul Nicolae Romanescu, unul dintre cele mai cunoscute și frecventate parcuri din oraș. Conform autorităților locale, ideea ar fi fost ca noua construcție să devină și un mic punct de atracție pentru locuitori și turiști, care ajung frecvent în această zonă a orașului.

Internauții s-au împărțit în două tabere

Imaginile cu refugiul de autobuz s-au răspândit rapid pe rețelele sociale, devenind virale în scurt timp. Odată cu popularitatea postărilor, au apărut și numeroase reacții din partea internauților. Stația de autobuz a ajuns să împartă opinia publică în două tabere distincte.

Pe de o parte, au fost persoane care au apreciat inițiativa autorităților și au considerat că designul neobișnuit este unul interesant și creativ. În opinia lor, astfel de proiecte pot aduce un plus de originalitate orașului și pot deveni chiar puncte de atracție pentru turiști, contribuind la promovarea imaginii locale.

Totuși, proiectul nu a fost lipsit de critici. O parte dintre locuitori au susținut că autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție modernizării transportului public și îmbunătățirii infrastructurii, în loc să investească în elemente decorative. În opinia lor, prioritatea ar trebui să fie condițiile oferite călătorilor și eficiența serviciilor de transport.

Pe de altă parte, au existat și voci care au apărat inițiativa. Mai mult, au susținut că astfel de proiecte pot contribui la crearea unei identități vizuale pentru oraș. Susținătorii ideii spun că elementele creative din spațiile publice pot face orașul mai atractiv atât pentru locuitori, cât și pentru turiști, oferindu-i un plus de personalitate.

