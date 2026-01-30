Acasă » Știri » Șeful ANAF a făcut anunțul. Care sunt persoanele vizate de controale în 2026

De: Anca Chihaie 30/01/2026 | 19:01
În 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va ajusta semnificativ modul în care realizează controalele, concentrându-se pe persoanele care afișează public bunuri sau cheltuieli semnificative fără a declara venituri corespunzătoare. Instituția va utiliza tot mai mult analiza digitală și corelarea datelor centralizate pentru a identifica discrepanțele între averile deținute și veniturile oficiale raportate.

Măsurile vin ca parte a strategiei ANAF de a spori eficiența colectării fiscale și de a combate evaziunea, fără a intensifica controalele asupra contribuabililor onești. Noua abordare se bazează pe analiza de risc, în locul verificărilor la întâmplare sau a controlului bazat pe legături de rudenie. Aceasta înseamnă că instituția va investiga exclusiv cazurile în care diferențele dintre bunurile și cheltuielile declarate și veniturile oficiale sunt evidente, reducând astfel presiunea asupra majorității contribuabililor corecți.

Strategia vizează în special persoanele care fac achiziții de lux – cum ar fi locuințe scumpe, mașini de mare valoare sau bijuterii – fără a avea surse de venit declarate compatibile. ANAF a identificat și situații frecvente în care bunurile de valoare sunt cumpărate pe numele unor persoane fără venituri sau chiar pe numele rudelor în vârstă, pentru a masca proveniența banilor. Ulterior, aceste bunuri sunt adesea revândute rapid, ceea ce complică urmărirea fluxului financiar.

„O persoană care își cumpără o casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face publice aceste achiziții și, în același timp, declară venituri zero, va fi vizată de ANAF”, a declarat Adrian Nica.

Autoritățile fiscale monitorizează de asemenea mediul online, unde unele persoane obțin sume importante fără a le declara. În ultimele analize, au fost descoperite cazuri în care veniturile nedeclarate ajungeau la zeci de milioane de lei într-un singur an. Aceste situații sunt tratate cu atenție, urmând proceduri speciale pentru a identifica și recupera impozitele și taxele datorate.

„ANAF nu controlează pe nimeni pentru că este rudă cu cineva. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăți și cheltuieli nejustificate. Dacă cineva invocă donații sau împrumuturi fictive, aceste situații vor fi analizate”, a declarat șeful ANAF.

Digitalizarea ANAF joacă un rol central în noua strategie. Instituția poate acum corela mai rapid informațiile fiscale, tranzacțiile bancare și datele electronice raportate, facilitând identificarea discrepanțelor. Aceasta permite instituției să selecționeze țintele controalelor cu mai mare precizie, în loc să extindă verificările pe scară largă, ceea ce crește eficiența fără a afecta contribuabilii onești.

