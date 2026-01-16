ANAF schimbă regulile. Cum vor să recupereze banii de la datornici și ce date vor publica

ANAF pregătește o schimbare amplă a regulilor fiscale, printr-un proiect de lege care urmărește intensificarea măsurilor de transparență și creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare.

Noile prevederi includ publicarea obligatorie a listelor cu contribuabili care au datorii fiscale, redefinirea informațiilor considerate secret fiscal și introducerea unor condiții suplimentare pentru transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mijloacelor de transport.

ANAF schimbă regulile

Executivul susține că aceste modificări sunt necesare pentru a stimula conformarea voluntară și pentru a oferi o imagine mai clară asupra situației fiscale la nivel național și local.

Potrivit proiectului, instituțiile fiscale vor avea obligația de a publica pe site-urile proprii listele contribuabililor – persoane fizice și juridice – care înregistrează restanțe la plata obligațiilor fiscale, inclusiv valoarea exactă a datoriilor.

În cazul creanțelor gestionate de autoritățile fiscale locale, listele vor fi făcute publice prin dispoziția conducerii executive locale și vor fi publicate și în Monitorul Oficial Local. Pentru persoanele fizice, documentele vor include numele contribuabilului, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, măsură justificată de autorități prin necesitatea unei transparențe sporite.

La nivel central, publicarea acestor informații va fi realizată în baza unui ordin emis de președintele ANAF, iar la nivel local, prin hotărâri ale consiliilor locale. În paralel, proiectul introduce și liste publice dedicate contribuabililor fără restanțe, atât persoane fizice, cât și juridice, ca formă de recunoaștere a disciplinei fiscale.

Aceste liste vor fi afișate pe site-urile instituțiilor fiscale și, unde este cazul, în Monitorul Oficial Local.

Cum vor să recupereze banii de la datornici și ce date vor publica

Un alt punct major al proiectului îl reprezintă condiționarea dobândirii dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și autovehiculelor de prezentarea unui certificat de atestare fiscală.

Documentul trebuie să confirme achitarea tuturor obligațiilor datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale unde contribuabilul își are domiciliul sau sediul. Alternativ, verificarea poate fi realizată electronic, prin interconectarea bazelor de date ale instituțiilor publice. Actele de vânzare-cumpărare încheiate fără respectarea acestei cerințe vor fi considerate nule de drept.

Proiectul modifică și regimul secretului fiscal, eliminând din această categorie date precum identitatea contribuabililor, natura obligațiilor fiscale și cuantumul acestora. În continuare, vor rămâne protejate doar informațiile sensibile, precum detalii despre conturi, plăți, solduri, transferuri, deduceri, credite sau date din declarațiile fiscale.

Totodată, ANAF va avea obligaţia de a transmite autorităților locale nu doar informații privind veniturile persoanelor fizice, ci și datele primite de la notari privind tranzacțiile imobiliare și transferurile de proprietate asupra mijloacelor de transport, pentru o evidență fiscală mai exactă.

Proiectul introduce și posibilitatea ca autoritățile locale să cesioneze creanțele fiscale către executori judecătorești sau firme specializate în recuperarea debitelor. Chiar și în acest caz, primăriile vor rămâne responsabile de evidența creanțelor și de informarea contribuabililor, iar datoriile vor trebui achitate cesionarului, care va vira ulterior sumele către bugetul local.

