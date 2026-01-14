Acasă » Știri » Anaf a anunțat noi reguli pentru români în 2026. Ce se va întâmpla cu datoriile

De: Simona Tudorache 14/01/2026 | 12:11
ANAF vine cu reguli noi, la început de an, privind plata datoriilor în mai multe rate. Persoanele fizice care nu au datorii mai mari de 100.000 de lei vor putea beneficia de eșalonare. Regulile jocului se schimbă în cazul persoanelor juridice, care nu trebuie să depășească un prag de 400.000 de lei.

În cazul firmelor se impune o vechime minimă de 12 luni de la înființare și datorii vechi de cel mult 12 luni, cu un termen de plată de maximum un an. Persoanele fizice care au probleme financiare pot solita eșalonarea pentru maximum 5 ani.

„Conform celor mai recente modificări la Codul de procedură fiscală în domeniul eşalonărilor la plată, care prevăd astfel reformarea sistemului de eşalonări prin reducerea tratamentelor fiscale preferenţiale şi sprijinind totodată disciplina fiscală în rândul tuturor categoriilor de contribuabili. Astfel, în cazul eşalonării la plată în formă simplificată: aceasta este accesibilă tuturor contribuabililor care înregistrează datorii în limita unor praguri maxime, în cazul persoanelor fizice această limită fiind de 100.000 lei, iar în cazul persoanelor juridice limita fiind de 400.000 lei”, transmite instituția.

Când apelează ANAF la contractul de fideiusiune

ANAF apelează la contractul de fideiusiune atunci când contribuabilii nu îşi plătesc datoriile. Fideiusiunea este o formă de garanție. O persoană își asumă responsabilitatea de a plăti datoria alteia în cazul în care acesta nu dispune de banii necesari ca să-și onoreze obligațiile financiare față de creditor. Practic, fideiusorul garantează că acel creditor își va recupera banii, indiferent de situație. Această practică este folosită frecvent în contractele de credit, mai ales în cazul în care debitorul nu îndeplinește toate cerințele necesare pentru a obține un împrumut. Fideiusiunea poate fi o soluție avantajoasă pentru ambele părți. Astfel, debitorul beneficiază de acces mai ușor la finanțare prin intermediul sprijinului oferit de fideiusor.

„Noile măsuri vizează eliminarea utilizării abuzive a instrumentului eşalonării la plată de către contribuabilii care anterior acumulau datorii semnificative la bugetul de stat (sumele datorate iniţial creşteau semnificativ pe parcursul derulării perioadei de eşalonare, ajungându-se ca, în final, să fie apelate mecanismele juridice de concordat preventiv şi de insolvenţă, statul aflându-se practic în imposibilitatea recuperării de mari datorii în unele dintre situaţii). Totodată, instrumentele de eşalonare rămân o soluţie de sprijin fiscal pentru antreprenorii şi companiile corecte, care demonstrează intenţia reală de a achita datoriile bugetare. ANAF precizează că aceste măsuri nu se aplică în mod automat tuturor contribuabililor, sunt utilizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege şi descurajează accesarea abuzivă a eşalonărilor la plată în scopul amânării nejustificate a achitării datoriilor”, precizează reprezentanții ANAF.

