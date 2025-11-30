Acasă » Știri » Se lansează OLX by ANAF! Se va vinde marfă confiscată, inclusiv mașini

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 23:07
Ce schimbări anunță ANAF / Sursa foto: Shutterstock

În contextul intensificării controalelor fiscale, ANAF pregătește o serie de schimbări menite să facă activitatea instituției mai transparentă și mai eficientă. Se urmărește crearea unei platforme online prin care românii vor putea cumpăra bunurile confiscate de stat.

Șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat că instituția pregătește o platformă online unde vor fi puse la vânzare bunurile confiscate de Fisc, un proiect finanțat prin PNRR. Ideea urmărește transparentizarea întregului proces, astfel încât publicul să poată vedea și achiziționa direct produsele intrate în posesia statului.

Înainte ca aceste bunuri să fie scoase la vânzare, ANAF colaborează cu instituțiile responsabile de protecția consumatorilor pentru a verifica dacă pot fi comercializate în siguranță. Noul sistem ar urma să elimine și suspiciunile legate de vânzări netransparente, deoarece toate produsele confiscate ar fi listate în mod public.

„După aceea, lucrăm la această platformă, unde să transparentizăm tot ce vindem, mai precis, orice confiscăm să punem în această platformă astfel încât orice român să aibă acces la cumpărarea ei, să cadă și mitul acesta că «la ANAF se vând pe sub mână anumite produse». Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor pe care le confiscăm”, a transmis Adrian Nica.

Sursa foto: shutterstock

În ceea ce privește controalele recente, marfa din 30 de spații a fost confiscată, iar inspectori ai instituției continuă monitorizarea zonei. Totodată, acțiunile din mediul online au dus la reținerea de bunuri și sume de bani care depășesc 40 de milioane de lei.

Șeful ANAF a explicat și că instituția analizează situația persoanelor cu bunuri de lux care nu corespund veniturilor declarate. În prezent, sunt în derulare controale la aproape 50 de persoane, iar alte câteva sute se află în faza de evaluare. Deși nu au fost confiscate încă autoturisme, autoritățile au observat că unele persoane încearcă să își transfere bunurile înainte de finalizarea procedurilor. Pentru a preveni astfel de situații, ANAF pregătește noi măsuri care vor permite verificarea și a celor care cumpără astfel de bunuri fără justificare reală.

„În această etapă suntem în control la 49 de persoane și mai avem în procedură de analiză încă 300. Nu am confiscat până la prezenta dată nici o mașină. Am constatat aici și un fenomen de la celebrul manelist din județul Argeș, care odată ce a venit ANAF, până să emitem noi titlul, își înstrăinează bunurile. Am gândit un mecanism și aici, în sensul în care persoanele care vor cumpăra aceste bunuri prin cumpărături care nu au substanță, adică nu au materialitate, nu trimit banii, vor fi și ele vizate de control. O să vă prezentăm, cred eu, în două săptămâni, câte mașini confiscăm. Avem persoane interesante”, a mai declarat șeful ANAF.

