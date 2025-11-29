Acasă » Altceva Podcast » Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult

Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 00:00
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Ce spune Ema Karter despre impozite / Sursa foto: Social media
După ce ANAF a anunțat intensificarea controalelor și impozitarea muncii din industria adulților, Ema Karter a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă cei care activează în acest domeniu. Ce spune vedeta ale cărei câștiguri ajung la zeci de mii de euro lunar.

În urmă cu puțin timp ANAF a anunțat că va impozita munca dn industria pentru adulți, astfel că au început controalele. Ema Karter este cunoscută că a făcut parte din această industrie mai mulți ani, înainte să se retragă în 2025 și să înceapă cariera într-un alt domeniu.

Totuși, acum încă activează pe platforma OnlyFans, de unde obține mii de euro lunar. Ea spune că își dorește să lucreze legal, să plătească taxe și să respecte regulile, însă modul în care sunt efectuate verificările ridică multe semne de întrebare, căci nu toate persoanele sunt controlate de către autorități.

„Noi facem chestia asta și dacă vrem să o facem, noi vrem să o facem legal. Adică vrem să facem bani, dar, în același timp, vrem să plătim și taxe. Și ei ar trebui să fie mai ok cu noi, dar, în același timp, cum m-au luat pe mine, adică ar trebui să ia pe toată lumea care face asta. De ce să iei doar pe una? Și mai ales pe una care a plătit, culmea. Adică sunt oameni care nu plătesc. Se fac verificări, da, pe cine găsesc, probabil. A, vede pe cineva pe TikTok, a, face OnlyFans, hai să o verificăm”, a povestit Ema Karter.

Ema Karter
Sursa foto: Social media

Un alt aspect problematic ar fi lipsa unui cadru clar pentru activitățile de pe platforme precum OnlyFans. Fosta actriță de filme pentru adulți crede că ar trebui introdus un cod CAEN specific, asemănător celui folosit în videochat. Ema Karter atrage atenția și asupra dificultății de a lucra cu specialiștii din contabilitate. Ea povestește că, deși vrea să fie în regulă cu toate obligațiile legale, există situații în care nici contabilii nu știu exact ce trebuie făcut. Veniturile pot varia considerabil de la o lună la alta, uneori câteva mii de dolari, alteori peste 30.000, iar acest aspect complică și mai mult gestionarea taxelor.

„Mare problemă cu contabilii. Eu sunt foarte supărată pe contabili. Deci ei vor să te ardă efectiv, să te prindă și… nu știi. Când ești nouă, tu nu știi cu ce se mănâncă asta. Și tu spui, ok, domnule, eu vreau să fac asta, vreau să fiu legală, dar ajută-mă, cum plătesc? Și evident, nici ei nu prea știu. Și te pun pe tine, plătește asta, asta și după te trezești că, păi da, n-ai plătit. Luna asta pot să fac 30. 000 de dolari. Luna următoare poate am treabă, nu stau pe OnlyFans și fac, nu știu, 5. 000 de dolari, să zic. Mai puțin de 5.000 de dolari nu am făcut, clar. Dar cel mai mult, nu știu, 30 ceva de mii, 40 de mii am făcut, într-adevăr”, a mai spus Ema Karter.

×