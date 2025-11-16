Acasă » Exclusiv » Vedetele care nu mai sunt ce au fost! Operații, diete și transformări radicale, iar imaginea s-a schimbat total | EXCLUSIV

Vedetele care nu mai sunt ce au fost! Operații, diete și transformări radicale, iar imaginea s-a schimbat total | EXCLUSIV

De: Andrei Iovan 16/11/2025 | 19:06
Vedetele care nu mai sunt ce au fost! Operații, diete și transformări radicale, iar imaginea s-a schimbat total | EXCLUSIV
Vedetele noastre sunt experte la schimbări. Nu trece prea mult timp, că parcă simt nevoia să-și dea un refresh. Indiferent de natura sa! Fie că vorbim despre schimbări drastice de look, despre cure de slăbire care le-au topit kilogramele în plus sau operații estetice, puțini sunt cei care mai arată ca la început. CANCAN.RO a alcătuit o listă cu vedete care și-au făcut diverse modificări, pe care le vom discuta în detaliu! 

Știți că se spune că atunci când o femeie trece printr-o despărțire, primul lucru pe care îl face este să își schimbe culoarea părului, ori tunsoarea. Dar iată că aceasta nu este o regulă! Vedetele noastre fac schimbări pe bandă rulantă, unele de nevoie, iar altele, probabil, pentru simplul motiv că își doresc altceva.

Daniela Crudu arată complet diferit astăzi. sursă – social media

Unde mai pui că toate aceste transformări țin și publicul interesat. Pe lista noastră de astăzi au ajuns Lidia Buble, Ozana Barabancea, Adelina Pestrițu, dar și Cristina Pucean, Daiana Anghel, Oana Radu, Ana Morodan, Daniela Crudu, Andreea Tonciu, Dorian Popa, chef Cătălin Scărlătescu și Ema Karter.

Vedetele care au suferit transformări radicale

Despre Lidia Buble nu putem spune că a apelat la intervenții care să-i schimbe înfățișarea. Ba dimpotrivă, deși următorii i-au sugerat în repetate rânduri că ar trebui să-și facă rinoplastie, nici că a ținut cont. În schimb, a decis să-și schimbe culoarea părului, după ce ani întregi a fost blondă, apoi șatenă, de ceva vreme s-a vopsit un roșcat-aprins, care i se potrivește de minune. Tot la capitolul coafură o avem și pe Ana Morodan. Sigur vă amintiți cum contesa digitală s-a vopsit un blond a la Marylin Monroe, apoi s-a reîntors la brunet. Dar de Daiana Anghel blondă vă mai amintiți? Cât timp a prezentat știrile sportive, a fost renumită pentru podoaba capilară blondă, însă de ceva vreme a adoptat o nuanță mai naturală. Dar una dintre cele mai neașteptate schimbări a venit de la Ema Karter, sau Miruna (cum i se spune acum). Părul lung și blond era un statement pentru ea, însă, după ce a renunțat la cariera care a consacrat-o, s-a vopsit șatenă.

Ozana Barabancea, schmbare radicală. sursă – social media

Ozana Barabancea a trecut și ea prin mai multe schimbări, a slăbit 24 de kilograme în doar trei luni. A renunțat la zahăr și la alimente procesate, iar acum se bucură de noua ei siluetă. Tot campion la kilograme date jos este și Cătălin Scărlătescu. Chef-ul a reușit performanța de a da jos aproape 50 de kilograme, cu o dietă nu foarte strictă, ci pur și simplu a eliminat pâinea, carnea și dulciurile. Oana Radu a suferit și ea schimbări uriașe. Și-a făcut operație de micșorare a stomacului, a slăbit 65 de kilograme, apoi iar a luat în greutate, iar a slăbit. Pare că e într-o continuă transformare.

Dorian Popa și Adelina Pestrițu, pe mâna medicului estetician

Adelina Pestrițu a mers cumva contra curentului. În timp ce majoritatea domnișoarelor își fac intervenții de mărire a sânilor, ea a vrut altceva! Așa că a decis să renunțe la implanturi, pentru că și-a dorit un look mai natural. La polul opus o avem pe Daniela Crudu, care și-a dorit tot mai mult. Și-a modificat aproape tot, de nu prea mai seamănă cu Cruduța de odinioară. Tot la categoria „îmbunătățiri” făcute la medicul estetician, o avem și pe Andreea Tonciu, care, după ce ani întregi s-a luptat cu bullying-ul din pricina nasului, a decis să-și facă rinoplastie. Mai are și un implant mamar, iar despre intervențiile non-invazive, ca mărirea buzelor, nu mai are rost să pomenim.

Andreea Tonciu și-a făcut mai multe îmbunătățiri. sursă – social media

Dorian Popa a trecut și el pe la medicul estetician, s-a operat la nas, dar el spune că nu și l-a modificat, ci a apelat la această intervenție pentru că nu putea respira bine. Dar parcă și buzele sunt mai mari, iar ridurile au dispărut de pe frunte, are și un implant de barbă, iată că se adună intervențiile.

×