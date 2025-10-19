Acasă » Exclusiv » Test amuzant pentru fanii showbiz! Recunoști vedetele românești din imaginile modificate? Unele te vor pune în dificultate!

Test amuzant pentru fanii showbiz! Recunoști vedetele românești din imaginile modificate? Unele te vor pune în dificultate!

De: Andrei Iovan 19/10/2025 | 20:07
Test amuzant pentru fanii showbiz! Recunoști vedetele românești din imaginile modificate? Unele te vor pune în dificultate!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Filtre, AI, aplicații de editare a pozelor, mulți le folosesc, unii în exces, alții doar pentru un mic retuș ori pentru amuzament. Tot pentru amuzament, dar și pentru a vă stimula abilitățile și atenția la detalii, CANCAN.RO vă propune un material diferit. Ghicește vedeta din spatele imaginii distorsionate! Vă vom da și câteva hinturi, pentru a vă ușura sarcina, iar dacă tot există dubii, v-am pus la dispoziție și o galerie foto, cu pozele în original. Sunteți pregătiți?

Unele chipuri sunt inconfundabile, chiar și atunci când sunt…topite de pixeli. În plus, nu vă lăsăm în totalitate în ceață, sub fiecare imagine cu vedeta în cauză, veți putea citi câteva indicii despre cariera, viața sau picanteriile care reprezintă vedeta în cauză. Un test amuzant, care vă va pune la încercare “pop culture”-ul, dar și intuiția.

Avem pregătite 10 vedete, alese pe sprânceană, și chiar dacă la prima vedere poate părea ușor, numai un ochi antrenat va recunoaște personajele din spatele fotografiilor modificate.

Ghicește vedeta din spatele imaginilor distorsionate

Fără să vă mai ținem în suspans, începem în forță cu prima vedetă din lista de astăzi. Indiciile noastre le puteți citi sub fiecare fotografie editată.

Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Iubește Crăciunul poate mai mult decât Moșul, și are grijă să aducă an de an un strop de emoție în sufletele noastre. Nu doar în preajma sărbătorilor de iarnă, ci pe tot parcursul anului, cu vocea sa caldă și blândă. Ținutele de scenă sunt întotdeauna spectaculoase, iar concertele, memorabile. Cine să fie oare?

Dacă ați ghicit prima vedetă, să mergem mai departe. Tot în zona muzicală vom rămâne, de data aceasta cu o prezență la fel de îndrăgită. A început să cânte la o vârstă fragedă și a cunoscut succesul cu repeziciune. Are o familie frumoasă, iar partenerul ei de viață ia la rost vedetele cu…întrebări picante. Ai ghicit?


Continuăm în forță cu un adevărat gentleman al rock-ului românesc. Un crai după care doamnele și domnișoarele încă suspină de fiecare dată când el urcă pe scenă. Un romantic etern, care atunci când fredonează “Să nu-mi iei niciodată dragostea”, toată suflarea feminină tresare. Guess who?

Frumoasă, înaltă, controversată, imposibil de ignorat. A avut un trecut tumultuos, cel puțin pe plan amoros, dar acum pare că și-a găsit liniștea (cel puțin deocamdată). Acuzată de unii că trece prea des pragul medicului estetician, a ignorat haterii și a reușit să își construiască o carieră stabilă. Denumită diva supremă, nu aveți cum să nu o recunoașteți!

 


Voce cristalină, suflet sensibil de poet și…jurat. A reușit să facă din breton un statement, iar pe versurile sale cu siguranță au suferit la un moment dat multe inimi frânte. Hai, că nu-i așa greu să o recunoști, unde mai pui că timbrul inconfundabil îl poți recunoaște și din…”Cosmos”!

 


Schimbăm puțin registrul de data aceasta. Muzical, cel puțin. Bine, tot te ating și piesele lui, n-ai cum să nu te ridici și să dansezi pe refrenele sale. Când nu “dă moda”, are grijă de bebelușul lui, asta pentru că de curând a devenit tătic. V-ați prins despre cine este vorba?

 

Mare la stat, mare și la sfat! Amuzant din cale afară, este unul dintre cei mai apreciați comedianți de la noi. Cu un nume…atipic pentru postura lui impunătoare, de curând și-a luat în serios și rolul de jurat la o emisiune de la TV. Replicile lui au devenit legendare, a jucat și în filme, are și podcast, cine să fie?

 

Regele! Atât avem de spus și ar trebui să vă dați seama imediat despre cine este vorba. Dar haideți că vă mai dăm totuși niște indicii. O voce cât 1000, petrecerile sunt la alt nivel atunci când pune mâna pe microfon, are o familie frumoasa, care-l sprijină la orice pas, chiar și atunci când mai…calcă pe bec.

 

O adevărată forță a muzicii românești. Deși e micuță de statură, glasul ei cutremură săli întregi! Cu trăsături de păpușă, combinate cu un umor de unchi pus pe șotii, când nu e la concerte, e la masa juriului. E și mamă devotată, soție iubitoare, mai joacă și în seriale, ne mai anunță și că…”A venit poliția”!

Încheiem testul de astăzi cu o divă care a rupt audiențele în anii ce au trecut. Cu replici tăioase, o aciditate greu de egalat și o viață de…telenovelă. Apropo de telenovele, a bifat cu succes câteva apariții despre care se vorbește și astăzi. Nu v-ați dat seama încă despre cine este vorba? Noi spunem că e imposibil!

CITEȘTE ȘI: TOP 50 de vedete care au înfierbântat rețelele! Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu și Antonia au transformat selfie-ul în artă

NU RATA: Top acareturi ale femeilor independente și strângătoare din România. Oana Marica conduce detaşat, iar pe ultimul loc…. 

 

Tags:
Iți recomandăm
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la viața de mămică”
Exclusiv
Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la…
Se încinge ringul la RXF! Marian Grozavu e de neoprit și promite spectacol total: „Îi voi muta dinții lui Mattia din față, în spate”
Video
Se încinge ringul la RXF! Marian Grozavu e de neoprit și promite spectacol total: „Îi voi muta dinții…
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor
Adevarul
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile...
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Mediafax
Aproape două treimi dintre germani vor renunțarea la beneficiile sociale ale refugiaților ucraineni
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO
Click.ro
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
Digi 24
FOTO Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”
Digi24
VIDEO Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul....
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
kanald.ro
Casa de Pensii SUSPENDĂ plățile pensiilor! Cine sunt pensionarii afectați
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general:
kfetele.ro
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
observatornews.ro
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și...
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit în familia noastră, o rugăciune către Dumnezeu!
Capital.ro
Gabriela Firea e în culmea fericirii. I s-a împlinit un mare vis: Bine ai venit...
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
Romania TV
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină...
Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României
evz.ro
Localitățile cu sub 1.000 de locuitori, afectate de reorganizarea administrativă a României
Horoscop KARMIC pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă patru sunt binecuvântate cu daruri nesperate
Gandul.ro
Horoscop KARMIC pentru săptămâna 20-26 octombrie 2025. Două zodii vor trece prin momente grele, însă...
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
as.ro
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce...
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
radioimpuls.ro
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut...
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!”
Fanatik.ro
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri...
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney
Fanatik.ro
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până...
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Drama rivalei Simonei Halep: “Nu l-am iertat pe tata, nu am fost la înmormântarea lui”
Drama rivalei Simonei Halep: “Nu l-am iertat pe tata, nu am fost la înmormântarea lui”
Liceul „Bolintineanu”, în pericol de prăbușire. Specialiștii cer un perimetru de siguranță
Liceul „Bolintineanu”, în pericol de prăbușire. Specialiștii cer un perimetru de siguranță
S-a aflat motivul crimei din Berceni! De ce l-a convins tânăra pe iubitul său să-și omoare mama
S-a aflat motivul crimei din Berceni! De ce l-a convins tânăra pe iubitul său să-și omoare mama
Două zodii vor da lovitura până la finalul anului. Noroc și câștiguri financiare generoase pentru ...
Două zodii vor da lovitura până la finalul anului. Noroc și câștiguri financiare generoase pentru acești nativi
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ...
Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ”În timpul de tristă amintire”
Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă ...
Povestea Teodorei, femeia care a murit la scurt timp după ce a născut la Constanța. Familia așteaptă și acum să se facă dreptate
Vezi toate știrile
×