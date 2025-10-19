Test amuzant pentru fanii showbiz! Recunoști vedetele românești din imaginile modificate? Unele te vor pune în dificultate!

Filtre, AI, aplicații de editare a pozelor, mulți le folosesc, unii în exces, alții doar pentru un mic retuș ori pentru amuzament. Tot pentru amuzament, dar și pentru a vă stimula abilitățile și atenția la detalii, CANCAN.RO vă propune un material diferit. Ghicește vedeta din spatele imaginii distorsionate! Vă vom da și câteva hinturi, pentru a vă ușura sarcina, iar dacă tot există dubii, v-am pus la dispoziție și o galerie foto, cu pozele în original. Sunteți pregătiți?

Unele chipuri sunt inconfundabile, chiar și atunci când sunt…topite de pixeli. În plus, nu vă lăsăm în totalitate în ceață, sub fiecare imagine cu vedeta în cauză, veți putea citi câteva indicii despre cariera, viața sau picanteriile care reprezintă vedeta în cauză. Un test amuzant, care vă va pune la încercare “pop culture”-ul, dar și intuiția.

Avem pregătite 10 vedete, alese pe sprânceană, și chiar dacă la prima vedere poate părea ușor, numai un ochi antrenat va recunoaște personajele din spatele fotografiilor modificate.

Ghicește vedeta din spatele imaginilor distorsionate

Fără să vă mai ținem în suspans, începem în forță cu prima vedetă din lista de astăzi. Indiciile noastre le puteți citi sub fiecare fotografie editată.

Iubește Crăciunul poate mai mult decât Moșul, și are grijă să aducă an de an un strop de emoție în sufletele noastre. Nu doar în preajma sărbătorilor de iarnă, ci pe tot parcursul anului, cu vocea sa caldă și blândă. Ținutele de scenă sunt întotdeauna spectaculoase, iar concertele, memorabile. Cine să fie oare?

Dacă ați ghicit prima vedetă, să mergem mai departe. Tot în zona muzicală vom rămâne, de data aceasta cu o prezență la fel de îndrăgită. A început să cânte la o vârstă fragedă și a cunoscut succesul cu repeziciune. Are o familie frumoasă, iar partenerul ei de viață ia la rost vedetele cu…întrebări picante. Ai ghicit?



Continuăm în forță cu un adevărat gentleman al rock-ului românesc. Un crai după care doamnele și domnișoarele încă suspină de fiecare dată când el urcă pe scenă. Un romantic etern, care atunci când fredonează “Să nu-mi iei niciodată dragostea”, toată suflarea feminină tresare. Guess who?

Frumoasă, înaltă, controversată, imposibil de ignorat. A avut un trecut tumultuos, cel puțin pe plan amoros, dar acum pare că și-a găsit liniștea (cel puțin deocamdată). Acuzată de unii că trece prea des pragul medicului estetician, a ignorat haterii și a reușit să își construiască o carieră stabilă. Denumită diva supremă, nu aveți cum să nu o recunoașteți!



Voce cristalină, suflet sensibil de poet și…jurat. A reușit să facă din breton un statement, iar pe versurile sale cu siguranță au suferit la un moment dat multe inimi frânte. Hai, că nu-i așa greu să o recunoști, unde mai pui că timbrul inconfundabil îl poți recunoaște și din…”Cosmos”!



Schimbăm puțin registrul de data aceasta. Muzical, cel puțin. Bine, tot te ating și piesele lui, n-ai cum să nu te ridici și să dansezi pe refrenele sale. Când nu “dă moda”, are grijă de bebelușul lui, asta pentru că de curând a devenit tătic. V-ați prins despre cine este vorba?

Mare la stat, mare și la sfat! Amuzant din cale afară, este unul dintre cei mai apreciați comedianți de la noi. Cu un nume…atipic pentru postura lui impunătoare, de curând și-a luat în serios și rolul de jurat la o emisiune de la TV. Replicile lui au devenit legendare, a jucat și în filme, are și podcast, cine să fie?

Regele! Atât avem de spus și ar trebui să vă dați seama imediat despre cine este vorba. Dar haideți că vă mai dăm totuși niște indicii. O voce cât 1000, petrecerile sunt la alt nivel atunci când pune mâna pe microfon, are o familie frumoasa, care-l sprijină la orice pas, chiar și atunci când mai…calcă pe bec.

O adevărată forță a muzicii românești. Deși e micuță de statură, glasul ei cutremură săli întregi! Cu trăsături de păpușă, combinate cu un umor de unchi pus pe șotii, când nu e la concerte, e la masa juriului. E și mamă devotată, soție iubitoare, mai joacă și în seriale, ne mai anunță și că…”A venit poliția”!

Încheiem testul de astăzi cu o divă care a rupt audiențele în anii ce au trecut. Cu replici tăioase, o aciditate greu de egalat și o viață de…telenovelă. Apropo de telenovele, a bifat cu succes câteva apariții despre care se vorbește și astăzi. Nu v-ați dat seama încă despre cine este vorba? Noi spunem că e imposibil!

CITEȘTE ȘI: TOP 50 de vedete care au înfierbântat rețelele! Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu și Antonia au transformat selfie-ul în artă

NU RATA: Top acareturi ale femeilor independente și strângătoare din România. Oana Marica conduce detaşat, iar pe ultimul loc….