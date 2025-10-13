Top acareturi ale femeilor independente și strângătoare din România. Oana Marica conduce detaşat, iar pe ultimul loc…. 

Nu doar bărbații români cu bani se afișează cu ”jucării” scumpe! Femeile bogate și celebre ale României vin tare de tot din urmă. Se chivernisesc și ele, după posibilități! CANCAN.RO vă prezintă topul femeilor cu cele mai valoroase acareturi, de la mașini la genți și bijuterii. Nu vrem să dăm spoiler, dar pe ultimul loc e Ioana Năstase, așa că vă dați seama ce e pe podium!

Locul unu. Oana Marica e de departe numărul unu la lux și opulență, cât și la fizic. A fost greu să dăm scroll pe Instagramul acestei zeițe fără să ne îndrăgostim. Nu doar de mărfurile scumpe cu care se afișează și se delectează, gen Rolls Royce sau genți Hermès. E vorba și de ținute, bijuterii, iahturi și așa mai departe. Practic Oana Marica are atât de multe genți Hermès că o să inspire brandul Hermès să creeze o geantă Hermès mai mare, în care să țină alte genți Hermès mai mici, la fel cum țin românii obișnuiți pungi într-o pungă cu pungi.

Locul doi. Maria Căpâlnaș, soția milionarului Don Pepe, și mama celui mai recent copil al lui, se afișează cu un Hermès Kelly 28 pe braț, adică scurt 20.000 de Euro, asortat cu un superb Rolls-Royce roz, cum numai Oana Marica mai poate avea.

Locul trei. Loredana Apreutese, soția multimilonarului Simion Apreutese, cel care negociază cu Gigi Becali vânzarea echipei FCSB (a nu se confunda cu Steaua București). Imaginile obținute de CANCAN.RO o arată pe Loredana în timp ce lua copiii de la școală cu un superb Rolls-Royce Ghost Extended Black Badge, în valoare de peste 500.000 de euro. La o adică, dacă negocierile soțului sunt în impas îi dă Loredana lui Gigi acest Rolls și sigur bat palma.

Locul patru. Alexandra Dinu, pe care imaginile din CANCAN.RO o arată în timp ce ieșea din cunoscutul restaurant Fish House din Floreasca cu o geantă Chanel de 13.000 de Euro la braț, asortată cu o curea Hermès de 1000 de Euro, firește. Se pare ca mister Bobby Păunescu face tot posibilul să-i ofere o viață bună. După masă ea a mers la Galt in Dorobanți, unde a lasat o pungă inscripționată Bvulgari, cel mai probabil un ceas.

Locul cinci. Roxana Dobre și-a etalat o haină de blană în timp ce ieșea de la Raionul de Pește, însoțită de aghiotantul Harry, pe care l-a pus să ducă pungile cu mâncare, ca pe un hamal. Ce-i drept, ea nu avea cum să le care, din moment ce ținea în mână geanta Hermès. Ulterior, Roxana Dobre urcă în mașina ei, un Mercedes G Classe. Dar asta nu e tot.

Aceeași Roxana Dobre iese într-o zi obișnuită din casă cu 500.000 de Euro la ea. Mașină de 230.000 de Euro, 2 brățări la mână, un 62.000 de Euro rotunjoare ca superbele ei buze, dar și o geantă Hermès de 32.000 de Euro. La gât doar niște lanțuri cu diamante, dar niciun rid. A făcut un scurt drum până la bancă, probabil avea banca nevoie de niște bani și s-a dus Roxana să o împrumute.

Locul şase. Bianca Drăgușanu, pe care CANCAN.RO a surprins-o când an ales să iasă la masa cu fiica ei, fără Gabi Bădălău. După ce au mâncat ele se duc spre Bentley. Bianca poartă indipensabila geantă Hermès la braț.

Locul şapte. Fosta soție a lui Nasty Năstase, Ioana Năstase a fost surprinsă îmbrăcată toată în alb cu geanta Hermès de 35.000 de Euro, mănuși albe și haină albă de blană, în timp ce ieșea de la Mall Băneasa singură, dar sigură pe ea.

Cum spuneam mai devreme, iată-ne și la ultimul loc al acestui top. Corporatiștii care citesc asta ar putea face un Excel cu toate valorile din acest articol, dar mai bine să se abțină, să nu le vină rău când văd totalul.

