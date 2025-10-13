Acasă » Altceva Podcast » Top acareturi ale femeilor independente și strângătoare din România. Oana Marica conduce detaşat, iar pe ultimul loc…. 

Top acareturi ale femeilor independente și strângătoare din România. Oana Marica conduce detaşat, iar pe ultimul loc…. 

De: Adrian Vâlceanu 13/10/2025 | 19:03
Top acareturi ale femeilor independente și strângătoare din România. Oana Marica conduce detaşat, iar pe ultimul loc…. 
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
52 poze
Vezi galeria foto

Nu doar bărbații români cu bani se afișează cu ”jucării” scumpe! Femeile bogate și celebre ale României vin tare de tot din urmă. Se chivernisesc și ele, după posibilități! CANCAN.RO vă prezintă topul femeilor cu cele mai valoroase acareturi, de la mașini la genți și bijuterii. Nu vrem să dăm spoiler, dar pe ultimul loc e Ioana Năstase, așa că vă dați seama ce e pe podium!

Locul unu. Oana Marica e de departe numărul unu la lux și opulență, cât și la fizic. A fost greu să dăm scroll pe Instagramul acestei zeițe fără să ne îndrăgostim. Nu doar de mărfurile scumpe cu care se afișează și se delectează, gen Rolls Royce sau genți Hermès. E vorba și de ținute, bijuterii, iahturi și așa mai departe. Practic Oana Marica are atât de multe genți Hermès că o să inspire brandul Hermès să creeze o geantă Hermès mai mare, în care să țină alte genți Hermès mai mici, la fel cum țin românii obișnuiți pungi într-o pungă cu pungi.

Oana Maria alături de una dintre comorile sale. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Locul doi. Maria Căpâlnaș, soția milionarului Don Pepe, și mama celui mai recent copil al lui, se afișează cu un Hermès Kelly 28 pe braț, adică scurt 20.000 de Euro, asortat cu un superb Rolls-Royce roz, cum numai Oana Marica mai poate avea.

Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...
Soția lui Don Pepe deține o colecție impresionantă de genți. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Locul trei. Loredana Apreutese, soția multimilonarului Simion Apreutese, cel care negociază cu Gigi Becali vânzarea echipei FCSB (a nu se confunda cu Steaua București). Imaginile obținute de CANCAN.RO o arată pe Loredana în timp ce lua copiii de la școală cu un superb Rolls-Royce Ghost Extended Black Badge, în valoare de peste 500.000 de euro. La o adică, dacă negocierile soțului sunt în impas îi dă Loredana lui Gigi acest Rolls și sigur bat palma.

Locul patru. Alexandra Dinu, pe care imaginile din CANCAN.RO o arată în timp ce ieșea din cunoscutul restaurant Fish House din Floreasca cu o geantă Chanel de 13.000 de Euro la braț, asortată cu o curea Hermès de 1000 de Euro, firește. Se pare ca mister Bobby Păunescu face tot posibilul să-i ofere o viață bună. După masă ea a mers la Galt in Dorobanți, unde a lasat o pungă inscripționată Bvulgari, cel mai probabil un ceas.

Locul cinci. Roxana Dobre și-a etalat o haină de blană în timp ce ieșea de la Raionul de Pește, însoțită de aghiotantul Harry, pe care l-a pus să ducă pungile cu mâncare, ca pe un hamal. Ce-i drept, ea nu avea cum să le care, din moment ce ținea în mână geanta Hermès. Ulterior, Roxana Dobre urcă în mașina ei, un Mercedes G Classe. Dar asta nu e tot.

Roxana Dobre, înconjurată de genți, mașini și diamante. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

Aceeași Roxana Dobre iese într-o zi obișnuită din casă cu 500.000 de Euro la ea. Mașină de 230.000 de Euro, 2 brățări la mână, un 62.000 de Euro rotunjoare ca superbele ei buze, dar și o geantă Hermès de 32.000 de Euro. La gât doar niște lanțuri cu diamante, dar niciun rid. A făcut un scurt drum până la bancă, probabil avea banca nevoie de niște bani și s-a dus Roxana să o împrumute.

Locul şase. Bianca Drăgușanu, pe care CANCAN.RO a surprins-o când an ales să iasă la masa cu fiica ei, fără Gabi Bădălău. După ce au mâncat ele se duc spre Bentley. Bianca poartă indipensabila geantă Hermès la braț.

Locul şapte. Fosta soție a lui Nasty Năstase, Ioana Năstase a fost surprinsă îmbrăcată toată în alb cu geanta Hermès de 35.000 de Euro, mănuși albe și haină albă de blană, în timp ce ieșea de la Mall Băneasa singură, dar sigură pe ea.

Cum spuneam mai devreme, iată-ne și la ultimul loc al acestui top. Corporatiștii care citesc asta ar putea face un Excel cu toate valorile din acest articol, dar mai bine să se abțină, să nu le vină rău când văd totalul.

CITEŞTE ŞI: TOP vedete care au făcut spectacol şi după Asia Express 2025! Serghei Mizil a ”comis-o” în benzinărie, iar Anda Adam direct în Porsche

Tags:
Iți recomandăm
Motivul pentru care Joseph i-a luat numele Andei Adam după căsătorie! Cum se numea, de fapt
Știri
Motivul pentru care Joseph i-a luat numele Andei Adam după căsătorie! Cum se numea, de fapt
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat pe Michele Morrone a revenit în România
Altceva Podcast
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat…
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
Mediafax
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine...
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Gandul.ro
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva care a făcut ravagii de neimaginat în țările române
Adevarul
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva...
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând...
Mihai Gruia Sandu: Am văzut actori uriași. Când au devenit directori de teatru, au ajuns proști
Mediafax
Mihai Gruia Sandu: Am văzut actori uriași. Când au devenit directori de teatru,...
Parteneri
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi...
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO
Digi 24
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero”...
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în...
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe
kanald.ro
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din...
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” -...
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos?
kfetele.ro
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
O femeie a
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de...
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
go4it.ro
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, rupe tăcerea
Fanatik.ro
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca...
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
Fanatik.ro
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca...
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului...
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Go4Games
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Capital.ro
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
Câte clase are, de fapt, Karmen Simionescu. Ce notă a luat la „examenul vieții” concurenta de la ASIA Express
Gandul.ro
Câte clase are, de fapt, Karmen Simionescu. Ce notă a luat la „examenul vieții” concurenta...
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
as.ro
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a...
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
radioimpuls.ro
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună...
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
Fanatik.ro
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în...
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lumea modei, în doliu. A murit Cesare Paciotti
Lumea modei, în doliu. A murit Cesare Paciotti
Tiktoker cunoscut, mort într-un accident rutier. Zeci de mii de urmăritori au rămas șocați de veste
Tiktoker cunoscut, mort într-un accident rutier. Zeci de mii de urmăritori au rămas șocați de veste
Ca la noi, la nimeni! Un bărbat din Neamț a furat crucea soacrei din cimitir! Unde a dus-o și ce a ...
Ca la noi, la nimeni! Un bărbat din Neamț a furat crucea soacrei din cimitir! Unde a dus-o și ce a pățit apoi
Accident mortal în București, chiar pe trecerea de pietoni! O mamă a fost omorâtă, în timp ce își plimba copilul
Accident mortal în București, chiar pe trecerea de pietoni! O mamă a fost omorâtă, în timp ce își plimba copilul
(P) 8 mărci de ochelari de soare recomandate de vedete în 2025
(P) 8 mărci de ochelari de soare recomandate de vedete în 2025
(P) Cum pot cardurile de beneficii extrasalariale să îmbunătățească productivitatea la locul de ...
(P) Cum pot cardurile de beneficii extrasalariale să îmbunătățească productivitatea la locul de muncă? Iată ce trebuie să ştii!
Vezi toate știrile
×