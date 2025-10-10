TOP vedete care au făcut spectacol şi după Asia Express 2025! Serghei Mizil a ”comis-o” în benzinărie, iar Anda Adam direct în Porsche

Asia Express este una dintre cele mai spectaculoase experiențe, dar totodată extrem de dificile. Competiția scoate la iveală atât părțile de apreciat, cât și anumite laturi pe care nu le-am văzut în vedetele preferate. Sub presiunea foamei, a oboselii și a stresului continuu, își fac apariția și micile probleme peste care unii reușesc să treacă mai repede, alții mai greu. Vedetele emisiunii au fost expuse unora dintre cele mai dificile probe care le-au determinat să își arate și alte laturi mai puțin cunoscute de public. Și, dacă la televizor mai există o anumită conduită, iată cum sunt concurenții atunci când cred că nu îi vede nimeni. CANCAN.RO are imagini savuroase cu preferații vostri!

Nu pierdem timpul, ci începem lista în forță cu Anda Adam. Știți deja că vedeta este foarte atentă la imaginea ei și, la o artistă cu state vechi ca ea, și pretențiile sunt pe măsură. Nu o dată, în cadrul competiției Asia Express, blondina a semnalat anumite lucruri care nu i-au plăcut, fapt care i-a atras și o serie de antipatii. Ea însă, și-a văzut de treabă și a făcut ce a știut mai bine…cu soțul alături, desigur. Așa a surprins-o și CANCAN.RO pe artistă. Anda se pare că nu dă doi bani pe ce crede lumea din jurul ei despre ea și, când prinde un moment prielnic, rezolvă din mers ce are nevoie. De data aceasta ne referim la momentul în care ea și Joseph au mers la reprezentanță la Porche și, în timp ce soțul rezolva treaba, ea a decis să se înfrumusețeze. Direct în mașină, a scos din geantă penseta și s-a ocupat de sprâncene și de nas. Asta e până la urmă, situațiile disperate cer măsuri disperate!

Serghei Mizil a dat clasă, în timp ce Calina Roman a surprins…neplăcut

Serghei Mizil este genul de personaj pe care nu ai cum să-l ratezi sub nicio formă. Fostul partener al Marei Bănică din Asia Express a fost surprins de publicația noastră imediat după întoarcerea din competiție. Descurcăreț, așa cum îl știm, Serghei Mizil a mers la o benzinărie acolo unde a întâmpinat o mică problemă. După ce a alimentat, a încercat să facă plata, dar surpriză! Afaceristul a uitat PIN-ul de la card! A încercat o dată, de două ori, apoi a schimbat casa de marcat. Dar totul este bine când se termină cu bine, iar Seghei a rezolvat situația și a plecat țanțoș din benzinărie și s-a urcat în bolidul său scump!

Calina Roman a trăit una dintre cele mai intense experiențe din viața ei, alături de mama ei, Catinca Roman. Cele două au avut parte de momente care le-au bulversat de-a dreptul în Asia Express și, din păcate, au fost primele care au părăsit competiția. Înainte de a pleca, fosta influenceriță și-a exprimat nemulțumirea în termeni duri, a criticat atât organizarea, cât și condițiile în care au fost nevoite să îndeplinească misiunile. În plus, atât ea, cât și mama ei au susținut că participarea în această competiție le-a erodat. După ce s-a plâns în Asia Express de cazare, mâncare și lipsa igienei, influencerița a fost surprinsă de CANCAN.RO. Știm cu toții că nepoata lui Petre Roman trăiește în Capitală în condiții bune, apartamente de sute de mii de euro, pe care, tam-nesam le distruge. Nu o dată a fost acuzată de acest lucru, însă ei nu-i pasă. Și, pentru că tot s-a plâns pe parcursul competiției de mâncarea din Asia, vă spunem ce gusturi are vedeta. Blondina a fost surprinsă în timp ce își făcea cumpărăturile la un supermarket foarte accesibil. Îmbrăcată în pantaloni de casă gri, un hanorac în aceleași nuanțe și papuci pufoși roz, nepoata lui Petre Roman nu mai pare să facă figuri acasă. Se pare că aerul din Capitală îi prinde bine, cel puțin pentru moment.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost una dintre cele mai iubite perechi din Asia Express- Drumul Eroilor. Cei doi foști soți au surprins prin pozitivism, vervă și ambiție, iar replicile savuroase ale blondinei au stârnit admirația publicului. Nici atitudinea de gentleman a lui Florin nu a trecut neobservată de telespectatorii emisiunii, iar această atitudine este omniprezentă în viața lui. Paparazzii site-ului nostru i-au surprins în repetate rânduri pe Raluca Bădulescu și Florin Stamin și pe vremea când formau un cuplu, dar și după, căci între ei este o prietenie frumoasă. De fiecare dată, respectul și prietenia au primat în relația lor, așa cum o arată și imaginile pe care vi le-am pregătit. În plus, dacă vreți să vedeți cum i-am surprins și pe ceilalți participanți ai emisiunii, dar și ce le place să facă în timpul liber, accesați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție.

