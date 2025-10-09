Acasă » Exclusiv » Anda Adam, prinsă cu minciuna după ce a spus că stă nemâncată în emisiunea de la Antena 1! Operatorii de la Asia Express au dat-o de gol

De: Eliza Popescu 09/10/2025 | 19:23
Asia Express vine în fiecare zi cu provocări noi: drumuri nesfârșite, porții mari de tensiune, certuri condimentate și minciuni savuroase. Protagonista articolului de astăzi este nimeni alta decât concurenta care a intrat în scandal cu Mara Bănică. De data asta, Anda Adam a vrut, din nou, să mintă poporul cu televizorul, dar nu prea i-a ieșit! Camerele au surprins-o și… au dat-o de gol! CANCAN.RO vine din nou cu detalii picante din cadrul celui mai urmărit show TV!

Anda Adam face ce face și ajunge virală pe internet! O vorbă aruncată și explodează rețelele de socializare…De data asta, vedeta a spus o „minciună” de toată frumusețea. De n-ar ști măcar că este filmată non-stop, că așa îi mai găseam o scuză, să zicem. Cum o fi să spui că nu mănânci deloc la gazde… și să fii surprins cu lingura-n aer? Ei bine, fix asta i s-a întâmplat! CANCAN.RO vă explică în rândurile de mai jos toată situația din Asia Express.

Anda Adam și soțul ei, Joseph/ Sursa foto: Captură Antena 1

Anda Adam minte poporul cu televizorul

Anda Adam afirma sus și tare că are 50 de kilograme… Eh, nici chiar așa! Vedeta în vârstă de 44 de ani se menține, dar la 50 de kilograme nu a ajuns…încă! Și într-adevăr, ține la silueta ei, probabil tot din cauza asta a mai scos câte o minciunică pe gură. Mai precis, concurenta de la Asia Express a spus că ea stă mai mult nemâncată în competiție și nu dorește sub nicio formă să mănânce preparatele gazdelor. Eh…nu credeți chiar orice auziți!

Anda Adam minte poprul cu televizorul/Foto: captura Antena 1

Anda Adam a uitat cel mai probabil că este filmată zi și noapte și nu s-a gândit nicidecum că va fi surprinsă înfulecând ce i-au pus localnicii pe masă. Drept dovadă, artista a mănâncat foarte bine în Asia Express, nicidecum nu a rămas cu stomacul gol, așa cum spunea ea. Noroc cu cameramanii Antenei 1, care își fac treaba ca la carte, altfel…ce ar fi crezut telespectatorii?!

Apropo, nu e pentru prima oară când artista s-a încurcat în declaraţii. Vă aduceți aminte când vedeta își lăuda soțul că ar fi studiat la Universitatea Cambridge? Culmea, nici această declarație nu era adevărată! (CITEȘTE AICI)

CITEȘTE ȘI: Mara Bănică, o nouă umilință la adresa Andei Adam, la Asia Express. Ce a spus despre Joseph: „Păcat de băiatul ăla, că..”

NU RATA: Ce i-a făcut un localnic Andei Adam, la Asia Express. Vedetei nu i-a venit să creadă: „Au zis că poartă ghinion”

