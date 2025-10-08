Acasă » Știri » Ce i-a făcut un localnic Andei Adam, la Asia Express. Vedetei nu i-a venit să creadă: „Au zis că poartă ghinion”

Ce i-a făcut un localnic Andei Adam, la Asia Express. Vedetei nu i-a venit să creadă: „Au zis că poartă ghinion”

De: Denisa Iordache 08/10/2025 | 12:58
Ce i-a făcut un localnic Andei Adam, la Asia Express. Vedetei nu i-a venit să creadă: „Au zis că poartă ghinion"
Anda Adam și Joseph s-au confruntat cu o situație neașteptată în timpul competiției Asia Express. Concurenții au găsit un loc în care să își petreacă noaptea, dar proprietarul le-a impus o condiție pentru a-i primi. Nu o să îți vină să crezi!

Competiția Asia Express scoate la iveală lucruri neștiute despre concurenți, dar și situații total neașteptate în fiecare episod. Recent, Anda Adam și soțul ei au fost puși într-o situație de-a dreptul incredibilă de către un localnic pe motivul că „poartă ghinion”.

Ce i-a făcut un localnic Andei Adam, la Asia Express

Totul s-a petrecut în momentul în care vedeta, după o zi grea de probe, a pornit la pas alături de soț în căutarea unei cazări unde să înopteze. Ei bine, nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze!

Anda Adam și Joseph au găsit cazarea, dar au avut parte de o condiție pentru a putea sta acolo. Proprietarul le-a spus că trebuie să doarmă separați, ci nu împreună, pe motiv că ar însemna ghinion.

Se pare că există o superstiție conform căreia atunci când vin persoane în vizită, acestea nu trebuie să doarmă împreună, pentru că poartă ghinion.

„Cred că au chestia asta, când vine cineva în vizită, să nu dormim împreună. Au zis că poartă ghinion”, au spus Anda Adam și Joseph.

Emisiunea nu va fi difuzată duminică

Antena 1 va face modificări temporare la programul de televiziune. Prin urmare, emisiunea Asia Express- Drumul Eroilor, va fi difuzată diferit. Dacă telespectatorii s-au obișnuit cu programul de 4 zile săptămânal: duminică, luni, marți și miercuri între orele 20.00 și 23.00, emisiunea nu va mai fi difuzată în această duminică.

Motivul? Pe data de 12 octombrie va avea loc un meci important: România- Austria, parte din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2026, iar Antena 1 îl va difuza.

Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi

Ce nu știai despre Serghei Mizil a divulgat Mara Bănică la Asia Express. Ce inimă mare are!

×