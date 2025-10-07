Ce nu știai despre Serghei Mizil a divulgat Mara Bănică la Asia Express. Ce inimă mare are!

Competiția Asia Express a scos la suprafață o latură neștiută a lui Serghei Mizil. În timpul filmărilor, el s-a atașat de o cățelușă întâlnită acolo și a vrut s-o ia acasă. Mara Bănică a comentat acest gest și a dezvăluit un lucru pe care nimeni nu-l știa despre partenerul ei. Iată ce a spus!

Mara Bănică și Serghei Mizil sunt una dintre cele mai iubite echipe din acest sezon Asia Express. Cei doi reușesc să țină oamenii lipiți de ecrane prin chimia dintre ei, dar și prin schimburile de replici savuroase pe care le au.

Latura neștiută a lui Serghei Mizil

Cu toate că și-a obișnuit publicul cu momente amuzante și glume, Serghei Mizil a fost protagonistul unei situații emoționante, spre surprinderea multora.

Actorul a topit inimile spectatorilor atunci când s-a atașat de o cățelușă întâlnită în timpul filmărilor. Mai mult, el și-a dorit să plece cu ea acasă, atunci când a simțit iubirea cu care micuțul animal îl privea.

„Se uita la mine cu așa o dragoste și își punea capul pe umărul meu.”, a spus Serghei Mizil.

Mara a fost martoră la această întâmplare și a povestit în testimoniale ce s-a întâmplat. Jurnalista a dezvăluit că Serghei Mizil este un foarte mare iubitor de animale, ba chiar are în plan să înființeze o fundație special dedicată câinilor maidanezi.

„Această cățelușă s-a legat de el. Mi-a zis de câteva ori „Oare aș putea s-o iau?”. El chiar își dorea. Are mulți câini, își face acum o fundație legată de câinii maidanezi, adică este un mare iubitor de animale.

