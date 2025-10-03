Mara Bănică a venit cu prima reacție, după criticile Andei Adam și Serghei Mizil, de la Asia Express: ”Proști…”

Mara Bănică le dă o replică acidă persoanelor care i-au adresat cuvinte grele! În ultimele zile, jurnalista a fost în scandal cu Anda Adam, iar acum a primit o nouă lovitură. Colegul ei de echipă de la Asia Express, Serghei Mizil, i-a luat apărarea cântăreței și a făcut-o praf pe ea. Așadar, vedeta de la Antena Stars nu s-a putut abține și le-a transmis un mesaj! Află, în articol, toate detaliile!

Recent, un scandal de proporții a izbucnit între Anda Adam și Mara Bănică. Cele două și-au aruncat cuvinte grele atât în cadrul emisiunii, cât și în afara ei. Întrebat ce părere are despre acest conflict, Serghei Mizil a făcut-o praf pe colega sa de echipă. La scurt timp de la declarațiile concurentului, jurnalista a transmis și ea un mesaj.

Ce replică acidă a dat Mara Bănică

În ultimele zile, Anda Adam și Mara Bănică au fost protagonistele unui scandal de proporții. După terminarea filmărilor de la Asia Express, jurnalista nu a ezitat să își spună părerea despre cântăreață, punctând că este concurenta care a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere.

Ei bine, artista a explodat atunci când a văzut declarațiile și chiar a ajuns la amenințări cu bătaia. Serghei Mizil a intervenit în conflict. Acesta i-a luat apărarea Andei Adam și a făcut-o praf pe Mara Bănică, aducând-i acuzații serioase.

La doar două distanță de la lansarea podcastului în care Serghei Mizil a făcut declarațiile neașteptate, Mara Bănică a venit cu o replică acidă. Jurnalista le-a transmis un mesaj dur celor care au criticat-o, deși a preferat să nu dea nume.

„Rugăciunea serii este ‘Doamne, dă-mi puterea să mă îndepărtez de proști, fără să fie nevoie să dau explicații’”, a spus Mara Bănică, într-un filmuleț, pe pagina ei de Facebook.

Serghei Mizil, atac dur la adresa colegei de la Asia Express

Serghei Mizil a susținut că oamenii din staff-ul Asia Express l-au rugat să meargă alături de altcineva pe Drumul Eroilor și a regretat decizia de a o alege pe Mara Bănică încă din aeroport. Inițial, actorul a vrut să țină ascuns ce s-a întâmplat în emisiune, dar ultimul episod i-a amintit de teroarea pe care a primit-o din partea colegei sale.

„A spus la toată lumea că ea m-a chemat acolo. Nu! Staff-ul m-a rugat 5 zile să nu o iau pe Mara Bănică. Încăpățânarea mea, imbecilitatea mea din cap și din creier au fost să zic: ‘Nu, o iau’ . Toți mi-au zis să nu o iau, din trustul ei. Când am venit, mi-au spus: ‘Ne pare rău că n-am insistat să nu o iei’. Nu am vrut să spun până acum pentru că am zis că o închei, s-a terminat, am fost o echipă. Nu aș fi vrut să devoalez toate astea, dar cu cât mă întâlnesc dintre concurenți îmi spun niște chestii de rămân mut. În episodul de ieri (n.r. ediția de miercuri) s-a văzut 5% din ce a făcut. Eu n-am dormit toată noaptea de nervi. De pe aeroport eu trebuia sa îmi dau seama și să termin această colaborare care mi-a stricat cea mai frumoasă emisiune din viața mea. Eu nu am avut nimic nici cu Anda. M-a terorizat în fiecare noapte că ăia mănâncă altceva, că o ajută pe Raluca să câștige, că sunt un dobitoc, că mă păcălesc. Băi, un tupeu… Anda a caracterizat-o perfect, perversitate rău de tot. Să vezi când venea camera cum punea capul pe mine și zicea: ‘Vai, ești ca tata’ și apoi zicea: ‘Schimbați-mi-l, dați-mi pe altul’”, a mai spus concurentul de la Asia Express.

