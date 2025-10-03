Anda Adam continuă circul! După ce a făcut-o praf pe Mara Bănică, acum o pulverizează și pe Raluca Bădulescu

Anda Adam continuă circul după Asia Express! Artista face ce face și ajunge mereu în centrul atenției. După ce a amenințat-o cu bătaia pe Mara Bănică, cântăreața a pulverizat-o și pe Raluca Bădulescu. Află, în articol, toate detaliile!

În ultimele zile, Anda Adam și Mara Bănică au fost protagonistele unui scandal de proporții. După terminarea filmărilor de la Asia Express, jurnalista nu a ezitat să își spună părerea despre cântăreață, punctând că este concurenta care a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere. Ei bine, artista a explodat atunci când a văzut declarațiile și a venit cu o replică extrem de acidă. Mai mult decât atât, nu s-a oprit doar la Mara Bănică și a atacat-o și pe Raluca Bădulescu.

Cum a atacat-o Anda Adam pe Raluca Bădulescu

Anda Adam pare să fie una dintre cele mai controversate concurente ale acestui sezon Asia Express. Artista s-a ales cu foarte multe comentarii negative, mai ales după conflictul izbucnit între ea și Mara Bănică.

Recent, o femeie i-a scris la una dintre postările sale de pe Facebook: „Nu trebuia să ai nici măcar cel mai mic drept să intri în această competiție”. Anda Adam a reacționat imediat cu o replică acidă, atacând-o atât pe Mara, cât și pe Raluca Bădulescu.

„Eu? Poate Raluca și Mara. Confuzi oamenii”, a scris Anda Adam.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară, după ce Anda Adam le-a atacat pe Mara Bănică și pe Raluca Bădulescu. O telespectatoare a avertizat-o că astfel de remarci nu sunt în regulă.

„Nu îți fac cinste remarcile astea… că e o antipatie e evident, dar să tot repeți și să arăți chestia asta nu te onorează”, a spus o internaută.

Artista a amenințat-o pe Mara Bănică

Anda Adam a răbufnit după ce Mara Bănică a susținut că artista a surprins-o neplăcut din toate punctele de vedere în cadrul emisiunii de la Antena 1. Cântăreața chiar a ajuns la cuvinte grele și amenințări cu bătaia.

„Și ultimul capitol, Mara Bănică care, cu atâta tupeu în fața mea, își permite să-mi jignească soțul. Grav de tot, într-un mod inacceptabil. Cred că oricare soție, dacă ar fi fost în locul meu, îi zbura o dreaptă sau o stângă, depinde pe ce parte se afla Mara. Dar o să vedeți toate astea la momentul respectiv. Nu, că nu l-a jignit doar pe soțul meu, l-a jignit și pe Alejandro, l-a jignit și pe Emil. Este un maxim de tupeu această femeie, cum își poate permite să vorbească niște lucruri atât de urâte. Când ai tupeu și ești din ghetou, Ferentari…”, a spus Anda Adam pe Instagram.

