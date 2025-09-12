Vedeta din România care îi ia apărarea Catincăi, după circul Calinei de la Asia Express 2025: „Curaj și devotament”

Deși pentru Călina Roman și Catinca Dumitrescu participarea la Asia Express 2025 a început cu entuziasm și dorința de aventură, experiența din Filipine s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se așteptau. Condițiile precare, lipsa confortului și sarcinile solicitante le-au pus la încercare rezistența fizică și psihică, iar cele nu s-au adaptat mediului. Ce vedetă din România le ia apărarea!

După numai patru zile de competiție, Călina și Catinca au fost eliminate, după ce au ajuns a treia echipă la Irina Fodor, în cursa pentru ultima șansă. Fiica vedetei și-a exprimat nemulțumirea în termeni duri, criticând atât organizarea, cât și condițiile în care au fost nevoite să îndeplinească misiunile, pe care le-a considerat dăunătoare pentru sănătate. Tensiunile au ajuns chiar și în discuțiile cu prezentatoarea, care a încercat să calmeze spiritele.

În urma eliminării, Mirela Retegan a transmis un mesaj de încurajare pentru Catinca, subliniind cât de important este ca un copil să știe că are mereu sprijinul părinților, indiferent de situație sau de eșecurile prin care trece.

„Catinca Roman, în Asia Expres, a arătat ceea ce orice părinte ar trebui să facă: a rămas neclintită alături de copilul ei, chiar și atunci când întreaga lume s-a întors împotriva lor. Nu voi comenta prestația lor, ci vreau să subliniez felul în care Catinca s-a poziționat. Așa cred că trebuie să se comporte o mamă – cu curaj și devotament

Această abordare este sănătoasă nu doar pentru relația lor, ci și pentru legătura profundă ce leagă două suflete, în contrast cu așteptările societății și privirile curioase ale spectatorilor. Era conștientă că o țară întreagă le observă fiecare gest. Știa că reacțiile lor vor fi analizate cu o strictețe nemiloasă. Știa că vor exista judecăți dure. Dar, mai presus de toate, știa ce nevoie are copilul ei. Copiii noștri au nevoie de noi mai mult decât de orice altceva. Mai mult decât de orice altcineva”, a scris Mirela Retegan pe rețelele de socializare.

Mirela Retegan o susține pe Catinca Roman

Mirela Retegan a explicat cât de mult a ajutat-o Catinca Roman pe Calina Dumitrescu în acest proces, susținând-o să își exprime punctul de vedere în fața tuturor.

„Oricine poate să judece acțiunile copilului tău. Oricine poate avea o opinie despre cât de bun sau rău este. Dar sufletul lui, doar tu îl cunoști cu adevărat. Nu este necesar să fii mereu de acord cu copilul tău, dar este esențial să îi oferi sprijinul tău necondiționat. Să rămâneți uniți, chiar și atunci când nu înțelegi, nu aprobi sau nu te lauzi cu realizările lui. Pentru că, deși întreaga societate poate să te respingă pentru alegerile pe care le faci, dacă părinții tăi te acceptă pentru cine ești, totul devine mult mai simplu. Această acceptare este un far călăuzitor în întunericul judecăților exterioare, oferind copilului tău puterea de a înfrunta lumea cu fruntea sus”, a încheiat Mirela Retegan.

