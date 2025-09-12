Acasă » Știri » Vedeta din România care îi ia apărarea Catincăi, după circul Calinei de la Asia Express 2025: „Curaj și devotament”

Vedeta din România care îi ia apărarea Catincăi, după circul Calinei de la Asia Express 2025: „Curaj și devotament”

De: Andreea Stăncescu 12/09/2025 | 13:19
Vedeta din România care îi ia apărarea Catincăi, după circul Calinei de la Asia Express 2025: „Curaj și devotament”
Catinca și Calina au părăsit Asia Express / FOTO: Antena 1
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Deși pentru Călina Roman și Catinca Dumitrescu participarea la Asia Express 2025 a început cu entuziasm și dorința de aventură, experiența din Filipine s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se așteptau. Condițiile precare, lipsa confortului și sarcinile solicitante le-au pus la încercare rezistența fizică și psihică, iar cele  nu s-au adaptat mediului. Ce vedetă din România le ia apărarea!

După numai patru zile de competiție, Călina și Catinca au fost eliminate, după ce au ajuns a treia echipă la Irina Fodor, în cursa pentru ultima șansă. Fiica vedetei și-a exprimat nemulțumirea în termeni duri, criticând atât organizarea, cât și condițiile în care au fost nevoite să îndeplinească misiunile, pe care le-a considerat dăunătoare pentru sănătate. Tensiunile au ajuns chiar și în discuțiile cu prezentatoarea, care a încercat să calmeze spiritele.

În urma eliminării, Mirela Retegan a transmis un mesaj de încurajare pentru Catinca, subliniind cât de important este ca un copil să știe că are mereu sprijinul părinților, indiferent de situație sau de eșecurile prin care trece.

„Catinca Roman, în Asia Expres, a arătat ceea ce orice părinte ar trebui să facă: a rămas neclintită alături de copilul ei, chiar și atunci când întreaga lume s-a întors împotriva lor. Nu voi comenta prestația lor, ci vreau să subliniez felul în care Catinca s-a poziționat. Așa cred că trebuie să se comporte o mamă – cu curaj și devotament
Această abordare este sănătoasă nu doar pentru relația lor, ci și pentru legătura profundă ce leagă două suflete, în contrast cu așteptările societății și privirile curioase ale spectatorilor. Era conștientă că o țară întreagă le observă fiecare gest. Știa că reacțiile lor vor fi analizate cu o strictețe nemiloasă. Știa că vor exista judecăți dure. Dar, mai presus de toate, știa ce nevoie are copilul ei. Copiii noștri au nevoie de noi mai mult decât de orice altceva. Mai mult decât de orice altcineva”, a scris Mirela Retegan pe rețelele de socializare.

Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit...

 

OTO: Antena 1

Mirela Retegan o susține pe Catinca Roman

Mirela Retegan a explicat cât de mult a ajutat-o Catinca Roman pe Calina Dumitrescu în acest proces, susținând-o să își exprime punctul de vedere în fața tuturor.

„Oricine poate să judece acțiunile copilului tău. Oricine poate avea o opinie despre cât de bun sau rău este. Dar sufletul lui, doar tu îl cunoști cu adevărat. Nu este necesar să fii mereu de acord cu copilul tău, dar este esențial să îi oferi sprijinul tău necondiționat. Să rămâneți uniți, chiar și atunci când nu înțelegi, nu aprobi sau nu te lauzi cu realizările lui. Pentru că, deși întreaga societate poate să te respingă pentru alegerile pe care le faci, dacă părinții tăi te acceptă pentru cine ești, totul devine mult mai simplu. Această acceptare este un far călăuzitor în întunericul judecăților exterioare, oferind copilului tău puterea de a înfrunta lumea cu fruntea sus”, a încheiat Mirela Retegan.

CITEȘTE ȘI: Calina și Catinca Roman, cazare de groază la Asia Express. Ce au pățit concurentele: „A refulat toaleta și…”

Calina Roman și iubitul au distrus un alt apartament, din temelii! „Cuplul-dinamită” lovește din nou, mult mai agresiv!

Tags:
Iți recomandăm
Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce spune primarul
Știri
Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce spune…
Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag
Știri
Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra ei. Reacția AUR, partidul care a făcut invitația
Mediafax
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra...
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
Gandul.ro
Când SE RĂCEŞTEVREMEA în România. Veste ŞOC de la METEO
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde....
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Mediafax
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce...
Reacția tulburătoare a iubitului Irynei, ucraineanca de 23 de ani care a fugit de război, dar a murit în SUA 
Antena 3
Reacția tulburătoare a iubitului Irynei, ucraineanca de 23 de ani care a fugit de război,...
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Digi 24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Un copil a murit din cauza rujeolei la câțiva ani după ce a contactat boala. Micuțul nu a avut niciun simptom ani de zile
kanald.ro
Un copil a murit din cauza rujeolei la câțiva ani după ce a contactat boala....
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA....
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
kfetele.ro
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Etichetele din UE dezvăluie slăbiciunile noilor iPhone-uri: cum se compară 17 Pro Max și Air cu concurența Android
go4it.ro
Etichetele din UE dezvăluie slăbiciunile noilor iPhone-uri: cum se compară 17 Pro Max și Air...
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova! Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova! Echipa care forţează mutarea în...
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi...
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră...
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Romania TV
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune Codul Civil. Vecinii te pot da în judecată
Capital.ro
Informație pentru proprietarii de case. Distanța legală dintre streașină și linia de hotar. Ce spune...
Ce s-a descoperit în cazul Emil Gânj. E anchetă disciplinară acum
evz.ro
Ce s-a descoperit în cazul Emil Gânj. E anchetă disciplinară acum
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
Gandul.ro
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta...
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
as.ro
Ce femeie frumoasă. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
Când are loc West Side Hallo Fest în 2025 și ce surprize pregătesc organizatorii? Anunțul făcut de primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu: „Luați-vă încă de pe acum biletele, anul acesta nu le vom mai suplimenta”
radioimpuls.ro
Când are loc West Side Hallo Fest în 2025 și ce surprize pregătesc organizatorii? Anunțul...
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar fi ridicat ilegal o biserică: „Pe terenul meu și în țara mea fac ce vreau”
Fanatik.ro
Plângere penală! Gigi Becali, patronul FCSB, are din nou probleme cu legea pentru că ar...
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu...
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce ...
Comuna din România care plătește 1 milion de euro pe an locuitorilor cu certificat de handicap. Ce spune primarul
Coşmarul artistei nu se sfârşeşte de 13 ani! Încearcă în zadar să îşi recupereze fiica: “Niciodată ...
Coşmarul artistei nu se sfârşeşte de 13 ani! Încearcă în zadar să îşi recupereze fiica: “Niciodată nu va mai putea fi o relație normală”
Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag
Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis: „Sâmbăta seara ...
Răsturnare de situație! Cine spune că profesoara din Mehedinți nu s-a sinucis: „Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse…”
Viitoare amenzi de 5.000 de lei pentru români. Noul proiect pe care autoritățile tocmai l-au propus
Viitoare amenzi de 5.000 de lei pentru români. Noul proiect pe care autoritățile tocmai l-au propus
Universitățile, țintele unor atacuri armate după moartea lui Charlie Kirk. Studenții au fugit din ...
Universitățile, țintele unor atacuri armate după moartea lui Charlie Kirk. Studenții au fugit din fața ploii de gloanțe
Vezi toate știrile
×