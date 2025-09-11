Calina Roman și iubitul au distrus un alt apartament, din temelii! „Cuplul-dinamită” lovește din nou, mult mai agresiv!

Așa imagini doar în filmele horror mai vezi! Făptașa este, din nou, Calina Roman, care a lovit încă o dată, și mai puternic! După ce devastat un apartament pe Decebal, împreună cu iubitul ei, Ionuț, de data aceasta nepoata lui Petre Roman am putea spune că s-a autodepășit! Distrugere la cel mai înalt nivel posibil! CANCAN.RO are imagini, dar și informații tulburătoare despre coșmarul pe care l-a trăit proprietarul apartamentului unde cei doi locuiau în chirie.

Imaginile sunt, într-adevăr, greu de privit pentru oricine, dar mai ales pentru proprietarul care a semnat un contract de închiriere cu fata Catincăi Roman și cu iubitul acesteia, Ionuț, fiul fostului fotbalist Sabin Ilie. Fără să știe de antecedentele Calinei, femeia care deținea imobilul nu și-a putut închipui că își va găsi apartamentul praf și pulbere. După ce „cuplul-dinamită” a mai distrus un apartament la începutul anului, imediat și-au căutat alt cuibușor, și l-au găsit rapid în Sectorul 2.

Văzut, plăcut, DEVASTAT! Cam acesta a fost modul de operare al nepoatei lui Petre Roman. Dar nu s-a rezumat doar la asta, le-a făcut și viața un calvar vecinilor cu tot felul de scene desprinse parcă din filmele de groază!

Calina Roman a distrus un alt apartament împreună cu iubitul ei

În luna aprilie, după ce au fost evacuați din celălalt apartament ruinat, fiica Catincăi Roman și Ionuț au semnat un alt contract de închiriere, care a fost încheiat zilele trecute, printr-o notificare făcută de proprietar, după ce în repetate rânduri cei doi au refuzat vehement să se intre în apartament. Abia de curând a reușit proprietara să intre în apartament, împreună cu mama Calinei, Catinca, și cu câțiva martori, asta pentru că duo-ul pus pe distrugere nu s-a prezentat să predea cheile. Doar că în momentul în care a deschis ușa imobilului, scenele groazei au lovit-o în plin!

Toată mobila distrusă, o mizerie greu de descris în cuvinte, pereți loviți, parchet compromis, și lista poate continua. Însă acestea nu au fost singurele probleme pe care le-au creat cei doi. La un moment dat, în vremea în care Calina și Ionuț încă locuiau acolo, s-a lăsat cu scandal monstru!

Au intervenit trei echipaje de poliție, la apelul vecinilor, deoarece fiica Catincăi Roman urla, amenința că își va lua viața, în timp ce se certa cu cineva la telefon. Ulterior, după incidentul cu poliția, proprietara a decis să instaleze camere de luat vederi, în speranța că va putea ține situația sub control. În zadar, însă, a fost doar martora, de la distanță, a unor scene terifiante!

Nepoata lui Petre Roman, scenă de groază în mijlocul străzii

De data acesta, Calina a ieșit în stradă, având, așa cum spune proprietara, „un episod de psihoză”. A început din nou să urle din toți rărunchii că se va arunca în fața mașinilor, nemulțumită fiind de faptul că iubitul ei voia să plece din apartament. Timp de o oră au fost nevoiți vecinii să suporte circul.

După toate aceste episoade, proprietara a decis să-i evacueze pe cei doi, iar la predarea cheilor s-a prezentat doar Catinca Roman, care a fost consternată, dar, din spusele proprietarei: „era conștientă de problemele pe care le avea fiica ei, dar nu o poate interna fără voia ei, deoarece este majoră”.

Cât despre daune, femeia care deține imobilul spune, pentru CANCAN.RO: „Au înfundat toaleta, au băgat animale în apartament fără permisiunea noastră, au ținut câinele închis cu zilele în apartament, ne-a distrus canapeaua, televizorul, ne-a spart ușa de la dormitor, a distrus salteaua, a lovit și murdărit pereții, a lăsat gunoaie în casă, vase nespălate.

Încă are lucruri la noi pe care nu s-a sinchisit să le ia, o pune pe mama ei să se ocupe de mizeria pe care ea o creează peste tot unde se mută. Chiria nu a mai plătit-o din 10 iulie, utilitățile nici atât. Cât despre plata daunelor, mama ei a spus că ne va plăti, dar nu credem că are banii necesari pentru așa ceva, trebuie refăcut totul”.

