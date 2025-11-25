Dani Mocanu și fratele său, în fața instanței din Italia! Scapă de extrădare?

Moment important pentru Dani Mocanu! Manelistul și fratele său ajung astăzi, 25 noiembrie, în fața judecătorilor italieni. Cei doi urmează să afle dacă o să fie extrădați sau dacă o să li se permită să își ispășească pedeapsa în Italia.

Cei doi au fost condamnați în România, la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Ei au fugit în Italia, unde au fost prinși și trimiși în arest la domiciliu până când instanța va lua o decizie în privința cererii de extrădare. Astăzi are loc primul termen din proces.

Dani Mocanu și fratele său, în fața instanței din Italia

Dani Mocanu o să afle în scurt timp dacă va fi extrădat în România. Astăzi are loc primul termen din proces, iar judecătorii curții de apel din Napoli o să analizeze cererea venită din partea Ministerului Justiției din România privind extrădarea celor doi frați. Aceștia sunt condamnați într-un dosar de tentativă de omor după bătaia care a avut loc într-o benzinărie din județul Argeș.

Cei doi frați o să fie reprezentanți de un avocat italian specializat în astfel de proceduri de extrădare. Printre argumentele pe care Dani Mocanu și fratele său le aduc în fața magistraților se numără cele legate de condițiile de detenție din România. De asemenea, aceștia se leagă inclusiv de faptul că pot fi integrați în Italia, având vedere că au deja proprietăți acolo.

În ceea ce îl privește pe Dani Mocanu există șanse mai mari ca acesta să îi convingă pe judecători să nu îl extrădeze. El are o condamnare de 4 ani, practic limita pe care o acceptă legislația din Italia pentru a comuta pedeapsa din executare într-o formă de executare sub supraveghere. Pe de altă parte, fratele manelistului s-ar putea să nu fie la fel de „norocos”, având în vedere că pedeapsa lui este mai mare.

Reamintim că în ultimii ani instanțele italiene au respins mai multe cereri de extrădare venite din România, în cazuri precum: Alina Bica, Ionel Arsene și Marius Iorgulescu. Unul dintre argumentele invocate frecvent de judecătorii italieni este cel legat de condițiile din închisorile românești, considerate necorespunzătoare standardelor europene.

Meko, la un pas să fie arestat în locul lui Dani Mocanu. Ce s-a întâmplat: „Au venit să mă ia”

Dani Mocanu, luat la „puricat” și de ANAF! Ce datorii colosale are cântărețul condamnat