Ce făcea Dani Mocanu în Italia, până să fie arestat? Nu-i trecea prin minte că va fi prins

Perioada de fugă a lui Dani Mocanu s-a încheiat mai repede decât ar fi crezut. După ce a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, împreună cu fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, manelistul a fugit din țară și s-a ascuns în Italia.

Reamintim că, în seara zilei de 18 august 2022, într-o benzinărie din Pitești, Dani și Nando Mocanu au fost implicați într-o încăierare. Cei doi frați sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce un bărbat a ajuns la spital cu răni grave la cap.

La începutul lunii noiembrie, Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la 4 ani și respectiv 7 ani de închisoare. La aflarea sentinței, cei doi frați au fugit din țară și s-au ascuns în Italia, într-un apartament închiriat, însă nu pentru mult timp.

Unde a fost prins Dani Mocanu în Italia

Dani și Ionunț Nando Mocanu au fost văzuți, inițial, în apropiere de Lacul Garda și apoi arestați în provincia Napoli, în urma unei anchete complexe efectuate de carabinierii din Napoli și Brescia, împreună cu serviciul Operațional Central, Serviciul de Cooperare Polițienească Internațională și cu ajutorul ofițerului de afaceri interne al Amabasadei României în Italia. Frații Mocanu sunt acum pe mâna carabinierilor din Napoli, în așteptarea finalizării procedurilor de extrădare din România.

”Este foarte cunoscut în România, considerat de unii o vedetă. Dar faima lui este acum pătată de comportamentul său: era căutat în toată Europa pentru tentativă de omor și a fost arestat de Poliția de Stat, fiind văzut prima dată în Desenzano del Garda și apoi urmărit, împreună cu fratele său, Ionuț Nando Mocanu în municipiul Casola, din provincia Napoli. Cei doi frați, în vârstă de 35 și 33 de ani, vor trebui acum să ispășească o pedeapsă de 4 și 7 ani de închisoare. Dani Mocanu este descris ca un cântăreț cunoscut și foarte faimos de către autoritățile din Brescia, motiv pentru care vestea arestării sale a avut un impact mediatic major în țara sa”, scrie presa din Italia.

