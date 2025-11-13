Acasă » Știri » Ce făcea Dani Mocanu în Italia, până să fie arestat? Nu-i trecea prin minte că va fi prins

Ce făcea Dani Mocanu în Italia, până să fie arestat? Nu-i trecea prin minte că va fi prins

De: Irina Vlad 13/11/2025 | 16:53
Ce făcea Dani Mocanu în Italia, până să fie arestat? Nu-i trecea prin minte că va fi prins

Perioada de fugă a lui Dani Mocanu s-a încheiat mai repede decât ar fi crezut. După ce a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, împreună cu fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, manelistul a fugit din țară și s-a ascuns în Italia.

Reamintim că, în seara zilei de 18 august 2022, într-o benzinărie din Pitești, Dani și Nando Mocanu au fost implicați într-o încăierare. Cei doi frați sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce un bărbat a ajuns la spital cu răni grave la cap.

La începutul lunii noiembrie, Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la 4 ani și respectiv 7 ani de închisoare. La aflarea sentinței, cei doi frați au fugit din țară și s-au ascuns în Italia, într-un apartament închiriat, însă nu pentru mult timp.

Unde a fost prins Dani Mocanu în Italia

Dani și Ionunț Nando Mocanu au fost văzuți, inițial, în apropiere de Lacul Garda și apoi arestați în provincia Napoli, în urma unei anchete complexe efectuate de carabinierii din Napoli și Brescia, împreună cu serviciul Operațional Central, Serviciul de Cooperare Polițienească Internațională și cu ajutorul ofițerului de afaceri interne al Amabasadei României în Italia. Frații Mocanu sunt acum pe mâna carabinierilor din Napoli, în așteptarea finalizării procedurilor de extrădare din România.

BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

”Este foarte cunoscut în România, considerat de unii o vedetă. Dar faima lui este acum pătată de comportamentul său: era căutat în toată Europa pentru tentativă de omor și a fost arestat de Poliția de Stat, fiind văzut prima dată în Desenzano del Garda și apoi urmărit, împreună cu fratele său, Ionuț Nando Mocanu în municipiul Casola, din provincia Napoli. Cei doi frați, în vârstă de 35 și 33 de ani, vor trebui acum să ispășească o pedeapsă de 4 și 7 ani de închisoare.

Dani Mocanu este descris ca un cântăreț cunoscut și foarte faimos de către autoritățile din Brescia, motiv pentru care vestea arestării sale a avut un impact mediatic major în țara sa”, scrie presa din Italia.

Dani Mocanu, luat la „puricat” și de ANAF! Ce datorii colosale are cântărețul condamnat

Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei

Tags:
Iți recomandăm
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Știri
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Mediafax
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro
Gandul.ro
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea unui bloc nu înseamnă automat pierderea definitivă a investiției”. Sfaturile avocaților
Mediafax
Ce pot face românii care rămân fără casă în urma unei explozii? „Demolarea...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
Click.ro
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan!...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar 3.400 euro
Gandul.ro
Orașul din România cu cele mai ieftine locuințe în noiembrie 2025. O garsonieră costă doar...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Andrei Duban a înfulecat pe nerăsuflate la masa greșită. Obrazul subțire cu fructe de mare se ține
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 14 noiembrie, de la ora 15.00
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Tribunalul București a decis! Ce se întâmplă cu Amalia Bellantoni
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, ...
Motivul pentru care toate avioanele spre New York ocolesc prin Groenlanda. De ce nu merg în linie dreaptă, de fapt
Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost ...
Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost avariată
Vezi toate știrile
×