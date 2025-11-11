Acasă » Știri » Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei

Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei

11/11/2025
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Locuința în caee se ascundea Dani Mocanu
Manelistul Dani Mocanu și fratele său, Nando Mocanu, au fost localizați de autoritățile italiene în apropiere de orașul Napoli, după ce au părăsit România cu o zi înainte ca instanța să pronunțe sentința definitivă de condamnare la închisoare. Cei doi ar fi reușit să fugă din țară pe o rută scurtă, iar plecarea ar fi fost atent planificată, fiind sprijinită de persoane din anturajul lor.

După scandalul din vara anului 2022, care a dus la deschiderea unui dosar penal, frații Mocanu au fost trimiși în judecată pentru fapte grave. Procesul s-a încheiat recent, iar instanța a stabilit condamnări definitive la închisoare pentru ambii. Cu toate acestea, când poliția a mers să pună în aplicare mandatele de executare, artiștii nu au mai fost găsiți la domiciliu.

Cum arată locuința în care a stat Dani Mocani

Investigațiile efectuate ulterior au indicat că Dani și Nando Mocanu ar fi părăsit România cu o zi înainte de pronunțarea sentinței, utilizând cel mai rapid traseu rutier spre Italia. În Italia, în zona Napoli, i-ar fi așteptat o locuință închiriată de persoane din anturajul lor. Imobilul ar fi fost aranjat de un prieten de încredere, care ar fi semnat contractul cu proprietarul italian, pentru a evita suspiciuni.

Casa în care a fost găsit Dani Mocanu/Foto: Google Maps

Locuința ar fi devenit adăpostul celor doi frați imediat după sosire, unde au rămas timp de câteva zile fără a atrage atenția autorităților locale. În tot acest timp, poliția română a emis alertele de căutare, iar numele lor au fost introduse în baza de date a persoanelor urmărite internațional. După localizare, forțele de ordine italiene au intervenit, iar cei doi au fost reținuți și plasați în custodia autorităților din Napoli, în așteptarea confirmării mandatului european de arestare.

Dani Mocanu publicase un mesaj pe rețelele de socializare în care anunța că are nevoie de o pauză mai lungă, invocând probleme de sănătate cauzate de oboseală și stres. Ulterior, această explicație a fost interpretată ca o posibilă acoperire pentru planul de a părăsi țara înainte de sentință.

