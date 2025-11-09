Acasă » Știri » Mesajul lui Dani Mocanu despre dosarul în care a fost condamnat pentru tentativă de omor. Ce i-a spus unui avocat

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 14:57
Dani Mocanu a fost condamndat joi, 6 noiembrie 2025, la 4 ani de închisoare cu executare. Manelistul și fratele lui, Nando, care a primit o condamnare de 7 ani, sunt de negăsit și au fost dați în urmărire internațională. Iată ce le-a transmis avocaților în urmă cu ceva timp! 

Dani Mocanu a primit o pedeapsă cu executare de 4 ani. Manelistul este acuzat de tentativă de omor, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești. Fratele lui, Ionuț Nando, a primit 7 ani în același dosar.  

 Adrian Cuculis a fost contactat în urmă cu câteva luni de Dani Mocanu. Manelistul și-a dorit să fie reprezentat de avocat, dar într-un final cei doi nu au mai colaborat.  

Avocatul Cuculis a mărturisit ce situație i-a prezentat Dani Mocanu la acea vreme. Se pare că acesta se considera nevinovat și spunea că rolul său în conflictul din anul 2022 a fost doar de a aplana situația, fără să provoace nimic. 

„Eu îmi aduc aminte că atunci când am vorbit cu Dani Mocanu, el a spus în felul următor, și acesta a fost argumentul pentru care și eu am fost de acord să intru în dosar la vremea respectivă, doar că nu s-a mai potrivit: că el este cel care a intervenit să estompeze de fapt acest conflict născut în benzinărie, nicidecum să fie cel care să îl întrețină sau, din contră, să participe cu acte de violență. Și atunci el nu înțelege… acestea au fost vorbele lui. Omul a ajuns din cel care trebuia să îi despartă pe cei de acolo, în cel acuzat”, a spus Adrian Cuculis.

Încă o lovitură pentru familia lui Dani Mocanu! Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă faptă penală

S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă

