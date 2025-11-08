Acasă » Știri » S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă

De: Denisa Iordache 08/11/2025 | 10:48
Dani Mocanu este de negăsit! Manelistul ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să îl condamne definitiv. Cine l-ar fi ajutat să scape? Este vorba despre un cunoscut interlop. Află mai multe detalii în articol! 

Dani Mocanu a primit o pedeapsă cu executare de 4 ani. Manelistul este acuzat de tentativă de omor, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești. Fratele lui, Ionuț Nando, a primit 7 ani în același dosar. 

Unde se ascunde Dani Mocanu

La puțin timp după ce instanța a emis mandatul de executare a pedepsei, polițiștii au mers la adresele celor doi, dar erau de negăsit. Astfel, frații Mocanu au fost dați în urmărire. Fotografiile celor doi apar pe site-ul Poliției Române. 

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că Dani Mocanu ar fi luat legătura cu un fugar celebru, înainte să își primească sentința. Este vorba despre Mircea Băluș, cunoscut drept Mircea Nebunu, fost lider al grupării Sportivilor. El este pe teritoriul Italiei, după ce a fost condamnat  la un an și o lună de închisoare pe data de 16 noiembrie 2021, din cauză că a condus fără permis. 

Cei doi au avut neînțelegeri în mediul online în trecut, dar Dani Mocanu a fost nevoit să apeleze la ajutorul lui în aceste momente grele. Mircea Nebunu l-ar fi sprijinit pe cântăreț și pe fratele lui să părăsească țara înainte de decizia definitivă a instanței. 

De asemenea, manelistul ar fi contactat un avocat pentru a încerca să execute în libertate cei 4 ani, cu o brățară electronică de monitorizare prinsă de gleznă. 

Dani Mocanu ar putea chiar să continue să își susțină concertele în Italia, acolo unde condamnările de 4 ani sau mai puțin pot fi executate în afara închisorii, doar în cazul în care persoana are o locuință și un loc de muncă. 

Melodia care a prezis condamnarea și dispariția lui Dani Mocanu: „Am trecut repede granița, dar deloc nu îmi găseam liniștea"

Ce neplăceri a avut Dani Mocanu cu o săptămână înainte de condamnarea la închisoare: „La mine s-au strâns și problemele mele"

