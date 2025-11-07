Melodia care a prezis condamnarea și dispariția lui Dani Mocanu: „Am trecut repede granița, dar deloc nu îmi găseam liniștea”

Dani Mocanu și-a prezis condamnarea și fuga din România? Cântărețul, cunoscut pentru controversele sale, și-a construit imaginea prin melodii în care vorbește despre afaceri ilegale, bani și închisoare. Într-o piesă lansată în urmă cu mai mulți ani, explică cu ajutorul versurilor cum va părăsi țara pentru a „fenta” executarea pedepsei.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați la închisoare, manelistul la 4 ani, iar fratele său la 7 ani, pentru o tentativă de omor în anul 2022. Ambii sunt în prezent dați în urmărire internațională și nu au fost găsiți de autorități.

Melodia care a prezis condamnarea lui Dani Mocanu

Melodiile lui Dani Mocanu sunt adesea încărcate de versuri controversate, în care artistul vorbește despre viața de stradă, bani sau închisoare. Într-o piesă lansată în urmă cu șase ani, manelistul descrie fuga din țară și cum ar putea fi căutat la nivel internațional în cazul unei condamnări. El pare că are un plan bine pus la punct, cum ar fi cazarea în hoteluri cu acte de identitate false.

”Urmărit internațional, căutat la nivel global, că am primit mandat în România și am fugit să fentez pușcăria. Am trecut repede granița, dar deloc nu îmi găseam liniștea, când voiam să mă ascund noaptea, mergeam la hotel pe buletinul altcuiva”, sunt versurile controversate din piesa lui Dani Mocanu.

Oamenii legii s-au deplasat la locuința manelistului Dani Mocanu din Ștefănești, județul Argeș, însă acesta nu a fost găsit acasă și nici nu s-a predat. După ce a fost dat în urmărire internațională se continuă căutările în mai multe zone din localitate pentru a-l aresta.

„Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit, de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Florin Popa.

CITEȘTE ȘI: Ce neplăceri a avut Dani Mocanu cu o săptămână înainte de condamnarea la închisoare: „La mine s-au strâns și problemele mele”

Tatăl fraților Mocanu, prima reacție după vestea că Dani și Nando merg la închisoare: „Lasă vrăjeala asta, du-te, hai”