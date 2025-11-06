Acasă » Știri » Tatăl fraților Mocanu, prima reacție după vestea că Dani și Nando merg la închisoare: „Lasă vrăjeala asta, du-te, hai”

De: Irina Vlad 06/11/2025 | 17:23
Dani și Nando Mocanu au fost dați în urmărire generală/ sursă foto: social media

Dani Mocanu și Nando, fratele lui, au fost dați în urmărire generală. Cei doi au dispărut de acasă după ce – în cursul zilei de joi, 6 noiembrie –  manelistul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare (în dosarul în care este acuzat de tentativă de omor). Ce le-a spus tatăl lor polițiștilor care au mers să îi ridice pe cei doi de la domiciliu?

Joi, 6 noiembrie, Dani Mocanu și Nando Mocanu au fost condamnați definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Conflictul în care au fost implicați cei doi s-a petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării din Pitești. Frații Mocanu au bătut cu ranga doi bărbați, una dintre victime suferind o fractură craniană.

Tatăl fraților Mocanu, reacție după vestea că Dani și Nando merg la închisoare

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare, în timp ce Nando Ionuț Mocanu a primit 7 ani de închisoare cu executare. De asemenea, potrivit deciziei Curții de Apel Brașov, cei doi trebuie să plătească daune de 40.000 de euro bărbatului cu fractură craninană și cheltuielile de spitalizare.

Pentru a pune în aplicare mandatele de arestare ale celor doi, joi, 6 octombrie, polițiștii au mers la casa fraților Mocanu, însă nu i-au găsit. Oamenii legii au fost întâmpinați de tatăl celor doi. Bărbatul le-a spus jurnaliștilor prezenți în fața casei sale că își iubește copiii, însă a refuzat să ofere detalii despre locul în care se află cei doi: „Sunt copiii mei, îi iubesc foarte mult, atât, ce să zic altceva (…).

Întrebat dacă a fost sunat sau dacă știe vreo informație despre băieții lui, bărbatul a spus: ”Lasă vrăjeala asta, du-te, hai, vă rog eu frumos, nu mă ispiti. Eu vorbesc frumos şi tu vii să-mi spui acuma, dacă suntem prieteni, bine, dacă nu, nu aşa, da? Te-am rugat frumos!”, a răspuns tatăl celor doi.

 

