Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie

De: Eliza Popescu 06/11/2025 | 16:22
Fără îndoială o să vă fie dor de Dani Mocanu! De-a lungul timpului, bărbatul a fost în centrul a numeroase controverse care au făcut deliciul internetului. Cu siguranță vă amintiți de celebrul leu apărut într-unul dintre videoclipurile sale, momentul în care a cântat pe scenă ținând în mână sutienul unei fane, sau piesa lansată chiar în plină campanie electorală. Eh, astea sunt doar câteva exemple, dar lista e lungă, iar CANCAN.RO le-a luat la „puricat” pe fiecare-n parte! Citiți, priviți și minunați-vă! Pentru că nu veți mai vedea curând show-urile nebune ale celebrului manelist. Artistul a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Sentința a fost pronunțată de Curtea de Apel Brașov, în urma unui incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești.

Dani Mocanu a fost mereu un personaj care a stârnit valuri, ba de aplauze, ba de controverse. Ori îl iubești, ori îl urăști, dar sigur nu poți rămâne indiferent! În ultimii ani, manelistul a reușit să fie în centrul atenției cu o serie de momente care au făcut istorie în showbizul românesc, dar care se vor opri pentru o perioadă de 4 ani, căci astăzi s-a dat condamnarea definitivă în urma incidentului violent petrecut acum 3 ani, în apropierea unui Peco din Pitești.

Momente controversate cu celebrul Dani Mocanu

Începem seria momentelor controversate cu episodul celebrului leu care a apărut într-unul dintre videoclipurile manelistului Dani Mocanu. Artistul a fost imediat luat în vizor după ce fanii au observat că animalul părea rănit, iar imaginile au stârnit un val uriaș de reacții pe internet. Polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rele tratamente și cruzime împotriva animalelor. În cele din urmă, leul a fost salvat și dus la Grădina Zoologică din Târgoviște, acolo unde a primit îngrijirile necesare. La acea vreme, internetul a explodat! Rețelele de socializare au fost pline de comentarii, iar scandalul l-a adus pe Dani Mocanu în centrul atenției, așa cum doar el știe să o facă.

Un alt episod care s-a viralizat instant, este momentul în care Dani Mocanu a urcat pe scenă și și-a susținut numărul cu un sutien al unei fane în mână.  Artistul a făcut un show de zile mari alături de orchestra sa și a strâns milioane de vizualizări la clipul postat pe TikTok.

Dani Mocanu dansează cu sutienul unei fane în mână/Foto:captură tiktok

Momentele controversate nu se opresc aici. Dani Mocanu s-a filmat în timp ce stătea pe jos, cu miile de euro pe lângă el și cu un aparat special de numărat bacnote. Iar textul pe care el însuși l-a asociat videoclipului(„Cel mai leneș om posibil”) a strânit o mulțime de reacții.

Dani Mocanu își numără miile de euro/Foto:captură TikTok

Fiecare apariție pe scenă a lui Dani Mocanu era deliciu pentru public! Bărbatul se îmbrăca în cele mai caraghioase ținute, iar fanii scoteau imediat telefoanele mobile penru a filma momentele hilare! Într-unul dintre concertele sale, manelistul s-a îmbrăcat doar în boxeri și a pus o plasă neagră pe el. Bineînțeles, lanțurile de aur nu au lipsit de la gât! Din nou, s-a viralizat momentul cu celebrul manelist.

Dani Mocanu, ținută extravagantă pe scenă/ Foto:captura TikTok

Să nu uităm de meciurile de pe TikTok! Dani Mocanu era rege la caterincă! Nu se lăsa până nu dădea câteva replici care te lăsau cu gura căscată! Manelistul câștiga fiecare meci și nu-i de mirare! Strângea mii de oameni pe live-urile sale!

Dani Mocanu făcea show în meciurile de pe TikTok/ Foto: captura tiktok

Ah, da! Sper că vă amintiți de piesa pe care Dani Mocanu a lansat-o în plină campanie electorală despre Nicușor Dan! Melodia a strâns aproape 4 milioane de vizualizări, iar videoclipul este de-a dreptul hilar-Dani Mocanu, un scaun regesc și…drapelul României!

Dani Mocanu în videoclipul piesei pentru Nicușor Dan/ Foto: captura Youtube

Aporopo, mai țineți minte când o româncă din Germania și-a tatuat chipul lui Dani Mocanu pe corp? Ăsta da gest de iubire 🙂 Postarea femeii a devenit virală, iar Dani Mocanu nu a rămas deloc indiferent! Totul a pornit dintr-o glumă (VEZI AICI). Sau, de exemplu, la începutul acestui an, Dani Mocanu a fost în plin scandal cu patronul unui club din Cluj după ce i s-a dat interzis la dedicații. (CITEȘTE AICI). Ne putem aminti și de gala RXF acolo unde Dani Mocanu l-a însoțit pe Yamato în cușcă și i-a ținut noroc în lupta cu Neveu (VEZI AICI)

CITEȘTE ȘI: Ce făcea Dani Mocanu, cu puțin timp înainte să fie condamnat la închisoare? Avem imaginile

NU RATA: BREAKING! Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă

