Ce neplăceri a avut Dani Mocanu cu o săptămână înainte de condamnarea la închisoare: „La mine s-au strâns și problemele mele”

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 11:15
Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare/ Foto: Facebook

Cunoscutul manelist Dani Mocanu trece printr-o perioadă dificilă, marcată atât de problemele de sănătate, cât și de recentele decizii judiciare. Artistul, care și-a construit o carieră de peste 15 ani, se confruntă cu efectele stresului acumulat și ale unui program extrem de încărcat, ceea ce l-a determinat să ia o pauză temporară de la activitatea muzicală, cu câteva zile înainte de verdictul judecătorilor.

Joi, 6 noiembrie, Dani Mocanu și Nando Mocanu au fost condamnați definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care sunt acuzați de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Conflictul în care au fost implicați cei doi s-a petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării din Pitești. Frații Mocanu au bătut cu ranga doi bărbați, una dintre victime suferind o fractură craniană.

Ce probleme de sănătate a avut Dani Mocanu

Dani Mocanu a avut programate mai multe proiecte muzicale și concerte, însă planurile sale au fost afectate de condamnarea definitivă la patru ani de închisoare cu executare. Fratele său, Nando Mocanu, a fost de asemenea condamnat, urmând să execute o pedeapsă de șapte ani. În ciuda faptului că autoritățile au emis mandate, ambii frați nu s-au prezentat la poliție și nu au fost găsiți acasă.

Înainte cu câteva zile de aflarea veștii că va merge la închisoare, Dani Mocanu a atras atenția asupra stării sale de sănătate. Se pare că oboseala acumulată în anii de turnee, proiecte muzicale și apariții publice a început să-și pună amprenta, generând probleme care l-au obligat să se concentreze pe refacerea fizică și mentală.

”Am mici probleme de sănătate. S-au strâns oboseala, stresul, nopți pierdute, mâncare proastă. De 15 ani de zile, Dani Mocanu nu doarme și aleargă în stânga și în dreapta, separat de proiectele mele, separat de concerte, la mine s-au strâns și problemele mele, care m-au afectat. (…) Din acest motiv, mă simt obligat să iau o pauză pentru sănătatea mea”, a transmis Dani Mocanu, în urmă cu o săptămână.

