Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională

Dani Mocanu, dat în urmărire internațională! Artistul a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, însă nu a fost găsit de polițiști. Manelistul este căutat de ore bune, însă nicio urmă de el.

Oamenii legii s-au deplasat la locuința acestuia din Ștefănești, județul Argeș, însă bărbatul nu se afla la domiciliu. Dani Mocanu este dat în urmărire internațională, iar polițiștii continuă verificările în mai multe zone din localitate, în încercarea de a-l localiza.

Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit

IPJ Argeș a făcut câteva câteva precizări importante cu privire la dispariția lui Dani Mocanu.

„Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit, de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Florin Popa.

Mai mult, acesta a mărturisit că atât artistul, cât și fratele său, care este condamnat în același dosar, sunt dați în urmărire la nivel național și internațional.

„Verificările continuă pentru depistarea acestora, la acest moment nu vă pot da concret ce verificări facem”, a mai precizat Popa.

Dani Mocanu a fost condamnat pentru o faptă comisă în luna august 2022, principalele acuzații fiind de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Manelistul și fratele său, Nando, au ajuns în atenția autorităților după ce au fost implicați într-un scandal violent într-o benzinărie din Pitești. Conflictul a escaladat rapid, iar un bărbat a fost lovită cu o rangă, ajungând la spital cu răni grave la cap.

Inițial, artistul a primit o pedeapsă cu executare de 5 ani și 9 luni. Decizia definitivă, pronunțată azi, 6 noiembrie 2025, de Curtea de Apel Brașov, prevede o pedeapsă mai mică, de 4 ani. Mai mult, fratele său are o condamnare de 7 ani.

„În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se arată în hotărârea judecătorilor.

