Acasă » Știri » Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională

Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională

De: Mirela Loșniță 06/11/2025 | 16:37
Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit! Cei doi au fost dați în urmărire internațională

Dani Mocanu, dat în urmărire internațională! Artistul a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, însă nu a fost găsit de polițiști. Manelistul este căutat de ore bune, însă nicio urmă de el.

Oamenii legii s-au deplasat la locuința acestuia din Ștefănești, județul Argeș, însă bărbatul nu se afla la domiciliu. Dani Mocanu este dat în urmărire internațională, iar polițiștii continuă verificările în mai multe zone din localitate, în încercarea de a-l localiza.

Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit

IPJ Argeș a făcut câteva câteva precizări importante cu privire la dispariția lui Dani Mocanu.

„Polițiștii Serviciului Investigații Criminale Argeș au primit, de la Tribunalul Argeș, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbați, de 35 și 33 de ani, din Ștefănești, județul Argeș, condamnați la 7 ani, respectiv 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării și punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Florin Popa.

Mai mult, acesta a mărturisit că atât artistul, cât și fratele său, care este condamnat în același dosar, sunt dați în urmărire la nivel național și internațional.

Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

„Verificările continuă pentru depistarea acestora, la acest moment nu vă pot da concret ce verificări facem”, a mai precizat Popa.

Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit. Foto: Poliția Română

Dani Mocanu a fost condamnat pentru o faptă comisă în luna august 2022, principalele acuzații fiind de tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Manelistul și fratele său, Nando, au ajuns în atenția autorităților după ce au fost implicați într-un scandal violent într-o benzinărie din Pitești. Conflictul a escaladat rapid, iar un bărbat a fost lovită cu o rangă, ajungând la spital cu răni grave la cap.

Dani Mocanu și fratele lui, de negăsit. Foto: Poliția Română

Inițial, artistul a primit o pedeapsă cu executare de 5 ani și 9 luni. Decizia definitivă, pronunțată azi, 6 noiembrie 2025, de Curtea de Apel Brașov, prevede o pedeapsă mai mică, de 4 ani. Mai mult, fratele său are o condamnare de 7 ani.

 „În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare”, se arată în hotărârea judecătorilor.

BREAKING! Dani Mocanu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă

Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie

Tags:
Iți recomandăm
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
Știri
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este omenește posibil”
Știri
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este…
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din...
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de mită, amenzi și un dosar de crimă nerezolvat
Adevarul
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de...
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce...
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită...
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Click.ro
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii....
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina
Digi 24
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament...
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
Digi24
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii...
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
go4it.ro
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea în cosmos
Gandul.ro
Chinezii fac primul grătar din istorie în spațiu. Cum au reușit astronauții să gătească carnea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
S-au majorat bursele! Cine va încasa suma de 3.700 de lei din anul școlar 2025-2026
Concert cu sufletul strâns! Temișan și Davidescu, rugăciune și emoție uriașă pentru maestrul ...
Concert cu sufletul strâns! Temișan și Davidescu, rugăciune și emoție uriașă pentru maestrul Moculescu: ”Ne rugăm…” | EXCLUSIV
Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie
Dani Mocanu ia pauză 4 ani de la show-urile virale! A crezut că scapă cu o melodie
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem ...
Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este omenește posibil”
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul ...
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul de a zbura
Bilete de Black Friday la Beach, Please! 2026 aproape moca! Selly va anunța și primul headliner
Bilete de Black Friday la Beach, Please! 2026 aproape moca! Selly va anunța și primul headliner
Vezi toate știrile
×