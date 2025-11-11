Acasă » Știri » S-a aflat acum! De ce au fugit Nando și Dani Mocanu în Italia, de fapt. Când ar putea fi aduși în România

De: Andreea Stăncescu 11/11/2025 | 16:52
Dani Mocanu s-a ascuns în Italia cu fratele său / Sursa foro: Facebook
Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați la închisoare în urmă cu câteva zile de autoritățile din România, pentru tentativă de omor. La scurt timp după pronunțarea sentinței, cei doi au fugit din țară, însă au fost prinși ieri după-amiază în Italia. În prezent, autoritățile italiene urmează să stabilească momentul în care frații Mocanu vor fi extrădați în România.

Dani Mocanu a primit o condamnare definitivă la patru ani de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat de tentativă de omor. În același dosar, fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a fost condamnat la șapte ani de detenție. Sentința a fost pronunțată de magistrații Curții de Apel Brașov.

De ce au fugit Nando și Dani Mocanu în Italia

Cei doi frați au fost condamnați pentru un incident violent petrecut în august 2022, într-o benzinărie din județul Argeș, unde ar fi agresat grav un bărbat, iar  camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă.

După anunțarea deciziei, Poliția Română a emis un mandat de urmărire pe numele celor doi, întrucât nu au fost găsiți la domiciliu. Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș a pus în aplicare, joi, 6 noiembrie, cele două mandate de executare a pedepsei pentru bărbații de 35 și 33 de ani, condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Sursa foto: Facebook

Dani Mocanu și fratele său au fost arestați în Italia

Arestarea a avut loc într-o comună situată la aproximativ 40 de kilometri de Napoli, o localitate mică, cu circa 3.500-4.000 de locuitori. Polițiștii italieni i-ar fi descoperit pe baza unor informații primite din România. Frații Mocanu se aflau într-o locuință închiriată, în care au fost reținuți și duși la secția de poliție, stând întreaga noapte în arest. În perioada următoare, aceștia vor fi prezentați în fața magistraților italieni, care vor decide dacă vor fi trimiși înapoi în țară.

Procedura de extrădare ar putea dura câteva săptămâni, în funcție de eventualele contestații pe care avocații celor doi le-ar putea depune pentru a amâna decizia.

Dani Mocanu mai are o șansă! Cum ar putea scăpa de extrădare

