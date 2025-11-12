Meko, la un pas să fie arestat în locul lui Dani Mocanu. Ce s-a întâmplat: „Au venit să mă ia”

Meko, încurcat cu Dani Mocanu! Da, ai citit bine! Luptătorul era la un pas să fie arestat în locul manelistului. Cum a fost posibil așa ceva? Află toate detaliile în articol!

Dani Mocanu și Nando, fratele lui, au primit condamnări definitive la închisoare cu executare de 4, respectiv 7 ani, pe data de 6 noiembrie 2025. Cei doi au fost dați în urmărire internațională, după ce nu au fost găsiți la domiciliu. Luni, 10 noiembrie 2025, aceștia au fost prinși de oamenii legii din Italia.

Meko, confundat cu Dani Mocanu

Manelistul este acuzat de tentativă de omor, după un incident violent petrecut pe 18 august 2022, în apropierea unei benzinării OMV din Pitești.

Acum, o situație total neașteptată s-a aflat. Meko a mărturisit în mediul online că a fost căutat în perioada în care Dani Mocanu nu fusese încă găsit, asta pentru că oamenii legi i-au încurcat pe cei doi. Această greșeală ar fi fost posibilă din cauza faptului că cei doi au mașini asemănătoare, iar polițiștii au crezut că este autoturismul manelistului.

”Au sursele lor, au venit să mă ia. Îți vine să crezi? Trei echipaje după mine?! Au fost trei echipaje după mine. Avem mașini asemănătoare”, a spus Meko pe rețelele de socializare.

Nando și Dani Mocanu au fost ridicați de către oamenii legii în localitatea Casola di Napoli, via Gesini 63, provincia Napoli.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia. Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli. Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025. În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

