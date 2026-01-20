Acasă » Știri » Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă oră la ANAF

Vești importante pentru români! ANAF a emis un ordin prin care a fost introdusă o nouă taxă oficială în evidența fiscală. Modificările vizează adaptarea vectorului fiscal la noile obligații introduse de legislația recentă și corelarea formularelor fiscale cu acestea. Toate detaliile în articol.

Mai multe formulare și declarații utilizate de persoane juridice, fizice și contribuabili nerezidenți sunt actualizate. Vectorul fiscal reprezintă lista oficială a tuturor impozitelor, taxelor și contribuțiilor pe care o persoană fizică sau juridică le are în sarcina ANAF.

Ordinul nr. 15/2026 presupune includerea taxei logistice pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare în lista obligațiilor fiscale administrate de ANAF. Astfel, această taxă este integrată în vectorul fiscal al contribuabililor. Prin urmare, aceștia sunt obligați legal să o declare și plătească.

Persoanele vizate de această modificare trebuie să își actualizeze datele fiscale și să bifeze taxa respectivă în formularele de înregistrare sau de mențiuni.

Ordinul 15/2026 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 14 ianuarie 2026. Acesta modifică și completează Ordinul ANAF nr. 1.699/2021 legat de formularele de înregistrare fiscală și vectorul fiscal al contribuabililor. Ordinul a fost emis pe baza Codului fiscal, Codului de procedură fiscală și a Legii nr. 239/2025.

Ordinul prevede actualizarea mai multor formulare folosite în relația cu ANAF și nu modifică denumirea sau scopul lor, ci doar structura, pentru a include noua taxă logistică.

Este adăugat un rând separat pentru taxila logistică în secțiunea dedicată altor impozite și taxe în formularul 010: destinat persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică.

Contribuabilii trebuie să bifeze cu „x” dacă intră sau ies din evidență pentru această obligație, respectând termenele prevăzute de lege.

